El drama de Chefo, el cocinero solidario: lo estafó un falso mecánico

Hay noticias que indignan, si lo sabrá Francisco Yancao, el chef solidario que ayudó a cientos de familias en los barrios, clubes e iglesias. Francisco, más conocido como Chefo, confió en la buena fe de un muchacho que se hizo pasar por mecánico y fue hasta su casa a buscar su Renault 9 para arreglarlo. Le pagó 120 mil pesos, y resulta que no era socio del taller de calles Saturnino Torres y Domuyo, ni le había arreglado el auto.

Pasó un mes, y no tenía señales de su auto. Entonces habló con el dueño del taller, a quien conocía, y éste le comunicó que su auto nunca había estado para arreglo en el lugar. Ahí se dio cuenta que el supuesto socio no era más que "un vago" que conocían porque su padre es cliente; y de vez en cuando aparecía por el taller para hacer un mandado. El carretón que se llevó su auto, en realidad, lo había dejado tirado en la calle .

"Encontré mi vehículo sobre Domuyo, a unos 50 metros del taller. Tenía una rueda desinflada, le habían robado una rueda de auxilio, también la tapa del tanque de nafta y me rompieron el parabrisa ", contó Chefo indignado.

De más está decir que el arreglo no lo había hecho, por lo que tuvo que gastar 60 mil pesos más.

Chefo, el chef solidario que hoy busca trabajo. gentileza

"Imaginate que el auto lo necesito para llegar hasta la Facultad de Humanidades. Me bajo en silla de ruedas y ahí vendo tortas fritas. Este tipo me arruinó directamente, pero gracias a Dios siempre aparece gente buena todos los días", expresó Chefo, en diálogo con LMN.

El tipo que lo estafó es hijo de un petrolero que procede de Cutral Co. "Debe rondar los 30 años y es un vago", sostuvo Chefo. En las redes lo escrachó como Claudio Almazán. Dijo que fue a buscarlo a la casa de su padre porque el celular no se lo atendió más, pero allí no lo encontró. Recién este miércoles recibió su solicitud de Facebook, pero enseguida lo bloqueó. Por el taller mecánico nunca más.

"Yo no conozco mucho de mecánica, pero entre el carburador, las juntas y las mangueras, el pibe me sacó 120 mil pesos que yo le transfería por Mercado Pago". Francisco Yancao, la víctima.

"La verdad es que no la estoy pasando nada bien, encima internado. Yo vivo de la venta de tortas fritas y hace una semana que estoy parado. Ya lo denuncié por estafa en Delitos Económicos y mi intención es que me devuelva el dinero. Un poco de Justicia y que lo metan preso", expresó el cocinero solidario.

Reconoció que en su momento confió en la buena voluntad del hombre porque conoce mucha gente. "Nunca cagué a nadie", afirmó.

Estafa a Chefo 02.JPG

Estafa a Chefo 01.JPG

Mientras repasa el derrotero de su auto, que es su herramienta de trabajo, hace reposo en una cama del hospital Castro Rendón -de la habitación 318- donde se encuentra internado desde hace una semana para que lo operen de una pierna. Confía en que sea la última intervención para volver a caminar, lo que no puede hacer desde hace aproximadamente un año y ocho meses a raíz de una fractura en el fémur.

"Desde el 19 de diciembre de 2021 que estoy postrado en una silla de ruedas tras el accidente que sufrí cuando un vehículo que manejaban un policía giró en U y chocamos", contó.

Ahora la está pasando muy mal, pero es optimista: "Se que voy a volver a caminar".

Los que quiera ayudarlo, pueden colaborar con él de dos maneras. Una, aportando información sobre el paradero del hombre que lo estafó, al teléfono 2996002090. O bien, con una colaboración económica, al CBU 09700437 51009113520014. Es una caja de ahorro que está a su nombre: Francisco Ceferino Yancao.