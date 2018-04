El drama de Dieguito

En un mano a mano con Jorge Rial, la ex del Diez fue al hueso y contó que Diego “tenía miedo” de que el pequeño tuviese “autismo”. “Me habían dicho eso en un diagnóstico, pero cuando comenzó a crecer Dieguito dije ‘no, este chico es más vivo que todos nosotros’. Eso es lo que me duele, no me hagan llorar…. Me duele que Diego sea así, me duele”, dijo Ojeda con la voz quebrada en el piso de Intrusos.

Luego aclaró el problema que tiene Diguito: “Hace un mes le hice un estudio del sueño para ver un montón de cosas neurológicas y salió todo perfecto. Descartamos un montón de cosas por el tema del habla que no arranca, ese es el gran tema de Dieguito”. Y agregó: “Está con fonoaudiólogos, con psicólogos y con psicomotricistas”.

Consultada sobre si la distancia de Maradona con su hijo podría tener que ver con esa dificultad, Ojeda confesó: “Nunca estuvo un día entero con Dieguito, nunca estuvieron solos, no compartieron un fin de semana. Diego no conoce a su hijo, no sabe cómo duerme ni qué le gusta”.

