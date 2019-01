"Sumado a un problema que tuve en Centenario, Neuquén. Iba a conducir los carnavales y la gente me empezó a insultar"

"Sumado a un problema que tuve en Centenario, Neuquén. Iba a conducir los carnavales y la gente me empezó a insultar ... y yo soy popular porque me gusta que me quiera la gente. No quiero otra cosa, para eso estudié arquitectura y hago otras cosas", dijo.

"Ahora me van a hacer una tomografía computada de cara y me quedo internado me acaba de decir la doctora", concluyó el mediático.

La semana pasada, desde el municipio de Centenario trascendió que estaban en negociaciones con Süller para que sea parte de la animación de los carnavales del último fin de semana de febrero.

El secretario de Cultura y Turismo, Pablo Agüero, dijo a la FM Red Social que “esperamos grupos de renombre, pero aún no lo podemos anticipar, van a venir artistas de nivel nacional, un locutor, una persona reconocida que va a estar en el escenario, la idea es que acompañe a los locutores de Centenario”. Posteriormente nombró a Süller como esa figura que iba a engalanar el palco.

Sin embargo, al viralizarse la noticia, las redes se llenaron de comentarios agresivos contra el ex comandante de a bordo, lo que generó que las autoridades municipales habrían retrocedido en su decisión.

LMN intentó en numerosas ocasiones comunicarse con el titular de Cultura, a cargo de la organización de los Carnavales, lo que fue infructuoso.

