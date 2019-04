El drama de una escuelita de fútbol que pelea contra los prejuicios de todo un barrio

“No son todos los vecinos, pero hay un grupo al que no les gusta que esa cantidad de chicos esté en la plaza. Los vecinos me inundan la cancha, hacen zanjas o me mandan a la policía. Los vecinos de las 140 Viviendas tienen un grupo de Whatsapp y hay varios papás de los nenes que están conmigo en la escuelita y ellos me cuentan lo que dicen de mí, como por ejemplo, que soy un narco que manejo chicos, que soy un puntero político, que uso a los chicos para tomar terrenos. Yo no hago nada de eso, sólo contengo a los chicos. Yo trabajo en una cochera privada, de 8 a 14, y durante la tarde entreno con los chicos”, detalló sobre el conflicto.

Bruno agregó que desde que comenzó a trabajar en ese lugar, y por un pedido que él mismo realizó, a la plaza le instalaron juegos, los cuales hoy son utilizados por todo el sector. Como si fuera poco, el profesor relató que los niños deben recorrer un tramo, el cual no cuenta con iluminación, para llegar a las canchas.

Cancha-3.jpg

Como solución a este conflicto, Varela explicó que necesitan una cancha dentro del barrio al que ellos pertenecen, pero aún no hay conseguido ninguna respuesta favorable. “Por un lado, hay una cancha de cemento, que yo pido que reformen y sea en su totalidad de tierra, pero desde el Municipio me dicen que no pueden hacer eso porque es una obra de Nación. También hay una serie de terrenos en el barrio que pertenecen a un vecino, y el Municipio me dijo que yo tengo que negociar con él para ver si me pueden prestar parte de esos terrenos. Ellos tendrían que ir a buscar un espacio para que los chicos pueden tener un espacio de contención, en lugar de que yo tenga que negociar con el dueño del terreno”, manifestó indignado y continuó diciendo: “Es triste esta situación porque lo que yo quiero, como así también otros papás, es que los chicos tengan un espacio de contención. Quiero que municipio o provincia me escuchen”.

Por último, reveló que pidió usar las instalaciones de CEF 13, pero no obtuvo una respuesta favorable. “El director me dijo que tengo que tener a los chicos asegurados provincialmente y me tiene que autorizar el señor Luis Sánchez, Secretario de Deportes de Neuquén y Presidente del EPADE, para usar la cancha de césped sintético, de 20 a 22”, contó. Sin embargo, Varela desechó esta posibilidad dado que ese predio les queda a más de 25 cuadras.

