El duro cara a cara del Pollo Vignolo y Oscar Ruggeri: "Vos me apurás, yo te apuro"

“El Pollo se está armando un equipo para el otro. Nosotros tenemos una carga que es el negro Bulos”, le dijo Oscar Ruggeri al Pupi Zanetti luego de llamarlo para convocarlo. “A mí también me empiezan a llamar, eh. Brian Sarmiento es mío. Ahora, me calenté”, le respondió el conductor.

“Dani, escuchame, si no tenés nada que hacer el 12 de julio, te necesito porque tengo que jugar contra Oscar Ruggeri, el partido que hacemos todos los años. Abrazo”, le mandó un mensaje Vignolo a Daniel Osvaldo, al ver que Ruggeri intentaba llamar personas pero que no hablaba con nadie, lo chicaneó: “Ah, ¿no te atienden? ¿Estás desesperado?”.

“Estoy llamando a éste, no va a querer atajar, pero...”, agregó Vignolo. “¿De quién, che?”, preguntó Ruggeri. “Vos me apurás, yo te apuro. ¿Vamos a jugar fuerte? Vamos a jugar fuerte”, le respondió antes de agregar: “Si tenemos que ir a las piñas, éste me sigue. Mi amigo Luciano Castro. Juega para mí”.

Además, Vignolo se le ocurrió llamar al Kun Agüero, quien aseguró no poder ir. “¿Qué pasa, Pollo Vignolo? ‘Cuchame, el 12 de julio no estoy, bo... Me voy a jugar el Mundial. (...) No puedo, pá, pero tranquilo; si querés, te paso un par de tips para que tires un poquito de magia”, fue la respuesta del Kun.

Ahí, Oscar Ruggeri reveló que ya tenía confirmados a Leo Ponzio, Chori Domínguez y Zanetti. Pero lejos de conformarse, se le ocurrió llamar al Pibe Valderrama: “Hay un partido contra el Pollo Vignolo. El 12 de julio te necesito en Argentina”. “Usted me dice, y yo estoy listo”, le respondió el colombiano.

“El partido es en El Calafate”, gritó el Pollo Vignolo intentando confundir a la gloria del fútbol. “No, es en AFA. Él se arma un equipito y nosotros tenemos un equipo bárbaro, y por supuesto, la cinta de capitán la va a tener usted”, aseguró Ruggeri.