El duro desafío de Tomás Holder de Gran Hermano a Cristian U

WhatsApp Video 2022-10-26 at 19.00.58.mp4 Tomás Holder y su respuesta a Cristian U

En ese momento apareció el ganador de la edición 2011, Cristian U, quien fue el primero en sumarse y le dejó un duro mensaje. “¿Qué paso que Holder no se hizo el picante con los panelistas como lo hizo con sus compañeros? ¿Será que se cag…? Ja, ja, ja. Menos mal que no estuve yo”, señaló Urrizaga en un tuit que posteó.

En el programa de Ángel de Brito, Holder le respondió y no se achicó: “No me cag… Sí, soy un chico súper respetuoso. Respeto a los mayores y no es cag… Es hablar como una persona civilizada”.

“Si él quiere que hablemos fuera de un programa, lo vamos a hacer”, arrojó muy seriamente el rosarino de 21 años.

Allí, el que apareció para ponerle un poco de humor a la situación fue el conductor del programa, Ángel de Brito, quien acotó: “Directamente a la esquina. Segurola y La Habana”, haciendo referencia a las célebres frases de Diego Armando Maradona cuando invitó a pelear al Huevo Toresani.