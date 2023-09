El emotivo video de Cris Morena para Romina Yan el día que cumpliría 49 años

https://graph.facebook.com/v8.0/instagram_oembed?url=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2Fp%2FCwzwd8SLbMK%2F%3Fhl%3Des-la&access_token=EAAGZAH4sEtVABAJsgPXoFUfqR5vJ5r5iJ3INxPOYVm3zhxweDmgLcmZAbb5q1l2oKDrqu9GaUsuglzqLXdlB04T1ZCRGauWQsZAQJhjXWkKs0rtTQIGz2Q6uF6PQExMtCwQswTsh92NLpeMjrnMdxZBcd9bL3ZArLTvGZBWf4QJOJ7kJrJhl4TlZCJoY8o6DCZA8ZD View this post on Instagram A post shared by Cris Morena (@bycrismorena)

En este mismo sentido, Gustavo Yankelevich contó que, tres meses después de la muerte de su hija, “iba en auto cambiando de dial en la radio” y que ninguna emisora le “venía bien”. “Estaba muy inquieto”, recordó. Una vez que pasó por todas las FM, pasó a las AM. En la primera que puso, empezaba una canción.

“El tema era ‘Si me voy antes que vos’, de Jaime Ross. No lo agarré empezado, sino desde el primer acorde. Me tranquilizó la letra, me dio paz y se me empezaron a caer las lágrimas. Sentí que Romina me estaba hablando”, contó.

El productor no conocía el nombre de la canción ni quién era el cantante. Entonces, llamó a Radio Continental para que le brindaran esa información. “Me dijeron: ‘Te habrás confundido. Nosotros no pasamos música’. Les insistí y me prometieron que le iban a preguntar al musicalizador. A las dos horas, me hablaron y me dijeron que era el único tema que habían pasado en todo el día. ¿Vos creés que eso es casualidad?”, remarcó.

La historia con esa canción no terminó allí, sino que tuvo un segundo episodio muy emotivo una década después. “En mi cumpleaños 70, recibí un mensaje en Whatsapp de alguien que no conocía. Me dijo: ‘Tu hija se me presentó y me pidió que te dijera que tengas un muy feliz cumpleaños. Estaba ansiosa de que te llegara este mensaje. Y me dictó algo que quería regalarte en tu cumpleaños’”, recordó.