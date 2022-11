El Empleo Joven será ley en la provincia

Las personas interesadas en acceder al programa deberán inscribirse en un registro y cumplir una serie de condiciones, entre ellas tener residencia neuquina de al menos un año de antigüedad y no poseer un trabajo formal registrado al momento de registrarse. El sector empresarial también deberá cumplimentar una serie de requisitos, tales como no poseer deuda con fisco y no incumplir distintas normativas de regulación laboral.

El vicegobernador Marcos Koopmann celebró “el consenso entre los bloques y el proceso de escucha activa y de debate por el cual se arribó a la aprobación de la norma” que, según afirmó, “tuvo como protagonistas a los jóvenes, quienes participaron de varios encuentros de debate donde pudieron plantear los problemas y limitaciones para poder insertarse en el mercado laboral”. ”A partir de estos casi 7 meses de debate, de escucha, que también incluyeron a los sindicatos, a los empresarios, a distintos sectores que abarca esta ley, construimos los consensos necesarios para tener la mejor herramienta, porque estamos convencidos de que a partir del diálogo y el trabajo en conjunto es como podemos dar respuesta a las demandas de nuestra sociedad”, apuntó.

Por otra parte, en la sesión de este mediodía tomaron estado parlamentario los presupuestos de los tres poderes del Estado, los que serán analizados en comisión durante el mes de noviembre y tratados en el recinto a fin de mes, según la moción aprobada.

A su vez, sancionó también la comunicación 208 que exige la restitución de la torre del Periodista a sus dueños legítimos tras 46 años de usurpación por parte de distintas fuerzas de seguridad.