El enigmático mensaje que recibió Vignolo sobre el posible sucesor de Gallardo

“Ayer, casi 12 de la noche, me fui a comer con los muchachos de Pacífico. Fui con la familia primero. Después, estaban en la mesa los muchachos de la Primera. Me quedé un ratito con ellos. Llego a casa, entre que los nenes se bañan, se acuestan, (recibo) un mensaje anónimo”, empezó contando el Pollo Vignolo.

https://twitter.com/ESPNFutbolArg/status/1585307186099527681 #ESPNF90 | #ESPNenStarPlus



"NO AFIRMES NADA"



El incógnito mensaje que le llegó al @PolloVignolo sobre el próximo DT de River. ¿Quién será?



Mirá Fútbol 90 en vivo, acá --> https://t.co/uFJThyGG2p pic.twitter.com/PK8MxZ7cBs — ESPN Fútbol Argentina (@ESPNFutbolArg) October 26, 2022

Luego, develó el contenido de ese mensaje: “No afirmes nada, me dijo”. Por su lado, el columnista Cholo Sottile le preguntó si llegó a mirar la foto del destinatario del mensaje, algo que Vignolo respondió de manera negativa: “No, no miro. Cero”.

Acto seguido, Vignolo se explayó en la respuesta que le dio al enigmático destinatario: “Digo, ¿qué? ¿Perdón? Le digo no sé de qué me estás hablando”. Seguidamente, el periodista señaló a qué se refería su interlocutor: “DT de River”. Sin embargo, un detalle fue el que llamó la atención de sus colegas: “Cuando le quise contestar, me bloqueó”.

Gallardo

Por su parte, Arcucci recordó cómo era el destrato en otros tiempos: “Antes, encontrabas carpetas en el piso”. Mientras tanto, el columnista Chavo Fucks acotó: “Qué locura. Antes, esperaban atrás de un árbol, ¿no?”. Entre risas, Vignolo concluyó: “Debe ser el loco del WhatsApp que me está atacando. Listo. Me quedé con eso, me fui a dormir. Soñé. Dije: ¿quién va a ser el DT? ¿Vuelve Ramón (Díaz)? ¿Quién agarra, (Diego) Cocca? Se me empezaron a venir técnicos, entrenadores”.