El enojo de Antonio Laje con la falta de figuritas y la actitud del gobierno

“¿En serio esta reunión para resolver que no hay figuritas del mundial? Es una locura. ¿A quién se le puede ocurrir esto? Es muy grave que un funcionario tenga ese sistema de prioridades. Y lo peor es que se fotografíe y lo trate como un gran evento. Lo publicita la propia Secretaría de Comercio como si fuera de suma importancia para Argentina”, empezó reflexionando.

“Ministro de Economía que llega con Argentina destruída, que está intentando hacer algo y por suerte algunas cosas le vienen saliendo bien… Ahora, de tu equipo, un secretario clave te hace esto… Ellos publican esto. Chicos, tenemos 100% de inflación, no paran de subir los precios y vos que sos uno de los responsables… No no quiero pagar los equipos legales que pagan con mis impuestos para esto”, siguió.