El enorme gesto de Sampaoli con Scaloni a días del Mundial

En las últimas 24 horas se sumaron dos fuertes bajas para el Mundial de Qatar 2022 . Por el lado de la Selección Argentina, se confirmó que Giovani Lo Celso deberá ser operado y no podrá estar en la Copa del Mundo . Y quien se metió en esta lista negra a último momento fue Sadio Mané , joya senegalesa que se desempeña en el Bayern Múnich y sufrió una lesión en su rodilla que lo marginará de la cita mundialista.

Para no traerle nuevos dolores de cabeza a Scaloni y compañía, considerando lo sucedido con Lo Celso, Sampa optó por no convocar a Marcos Acuña y Alejandro Gómez para el duelo ante la Real Sociedad, correspondiente a la Fecha 14 de La Liga. Cabe recordar que Gonzalo Montiel, el otro jugador argentino que se desempeña en el conjunto de Andalucía, no iba a estar presente debido a una sanción.