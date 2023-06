El equipo de Don Pedro que cuenta su historia en un libro

Richard Trincheri fue quien sintió que la historia de Turistólogos , el nombre del equipo fundado en el primer semestre de 1984, debía ser escrita. En el libro Turistólogos. Rey de copas neuquino , Trincheri recurre a la crónica informativa no sólo para recorrer y volver a revivir los torneos conquistados en el torneo Don Pedro (28 títulos hasta el 2022) sino también para dar a conocer dónde se gestó esta historia de fútbol y amistad.

ON - Richar Trincheri (7).jpg La historia de un exitoso equipo de fútbol que 38 años después mantiene su vigencia, contada por uno de sus protagonistas.

Trincheri, actualmente integrante del Tribunal de Impugnación de Neuquén, se remontó a 1984 como año de fundación del equipo cuando un grupo de jóvenes estudiantes de la carrera de Turismo de la Universidad Nacional del Comahue (UNCo), aficionados al fútbol, se juntaron para conformar un equipo para participar del Torneo Universitario que organizaba desde 1973 el Departamento de Deportes de la casa de estudios y que en los años ’90 llegó a congregar a más de 50 conjuntos. Sin imaginarlo, esos jóvenes darían inicio a la leyenda actual.

A pesar de estudiar en la Facultad de Derecho en General Roca, Trincheri, quien vivía en Neuquén, se sumó al equipo en 1985. Ese año volvía a Lamarque los sábados por la noche para jugar al fútbol los domingos. Durante las épocas del torneo universitario, que se jugaban en distintos lugares de la ciudad, Turistólogos logró 19 campeonatos.

En 38 años el equipo obtuvo 47 títulos entre los torneos universitarios (19) y en Don Pedro (28).

El autor recordó a Gilberto Machado Gómez, aquel recordado marcador lateral derecho que brilló con la camiseta de Cipolletti en los ’70, como uno de los testigos del nacimiento de Turistólogos, ya que el ex futbolista se desempeñaba con Gabriel Castillo –ya fallecido- en el área de Deportes de la universidad.

“Llegué al equipo por un amigo de Lamarque, el pueblo donde nací, que era uno de los fundadores de Turistólogos”, recordó a LMNeuquén Trincheri que en su juventud había jugado en la primera del Club Atlético Lamarque. “La primera camiseta de Turistólogos fue blanca y pantalones negros. El color que prevaleció desde 1985 hasta la actualidad ha sido el amarillo con distintas combinaciones, principalmente con negro”, contó. “A partir de 1987 comenzamos a salir campeones. Salimos 19 veces campeones en los torneos universitarios hasta 2003”, dijo sin ocultar la alegría.

equipo turistologos.jpeg Uno de los equipos de Turistólogos de 2022. Arriba (de izquierda a derecha): Néstor Apestegui, Carlos Stagnaro, Sergio Goncálvez, Sebastián Conte-Grand, Richard Trincheri, Sergio Conchillo, Adolfo Mostafá, Omar Palomares y Hugo Reyes; abajo: Fernado Lissarrague, Gustavo Pedernera, Marcelo Adaro, Angel Palacios, Andrés Sagaseta y Ernesto Seguel .

Las páginas del libro recorren anécdotas contadas por los propios protagonistas, la rivalidad con Pan Dulce, los títulos logrados en la década del ’90, y esas finales inolvidable con La Compañía, Los Gremlins y La Banda. “Los últimos años en el torneo de la universidad ya la mayoría de Turistólogos era ‘adulto’”, señaló.

Los turistólogos adultos fueron dejando sus puestos en la cancha a las generaciones más jóvenes de universitarios. Fue así que en el primer semestre de 2004 decidieron trasladar esa pasión futbolera a las canchas de Don Pedro, un torneo que se había puesto en marcha en 1998 con apenas una docena de equipos en la categoría +34 años y que después de 25 años de trayectoria cuenta con cerca de 400 equipos divididos en diversas categorías por edad (+27, +30,+34,+40, +45,+50 y +55 años).

“El torneo Don Pedro ha tenido un crecimiento exponencial y lo sigue teniendo al día de hoy”, consideró Trincheri quien los fines de semana transita por el medio de la cancha. “Siempre jugué de mediocampista, de 5, pero también puedo hacerlo de 8”, señaló.

En la actualidad, Turistólogos participa con siete equipos. “Cada uno de los siete Turistólogos actuales tienen origen en aquel grupo que desembarcó en el 2004 proveniente del futbol universitario, conectado a partir de las distintas relaciones que determinados componentes de ese equipo histórico tejió con otras personas que, por ende, fueron convirtiéndose en Turistólogos, manteniendo la identidad hasta la actualidad”, explicó. Y agregó “algunos de los que jugamos en la categoría +55 somos los que lo hacíamos en el torneo universitario”. Más allá de los campeonatos logrados a lo largo de estos años “retomamos a las fuentes de los fundadores de Turistólogos, es decir convocarnos por el simple hecho de jugar. Por supuesto queremos ganar siempre, tener el mejor equipo pero el grupo tiene hoy otra mirada que es la de la época de los torneos universitarios”, explicó.

ON - Richar Trincheri (4).jpg Las estrellas amarillas y negras que aparecen en la contratapa del libro da cuenta de los 47 campeonatos logrados.

Por otra parte destacó el trabajo de Juan Ligalupi “el líder por todo lo que hizo desde 1987 que llegó y sigue haciendo hoy 38 años después, siendo uno de sus principales aportes haber resignado mucho tiempo de su vida personal y familiar para ‘su Turistólogos’. Su desempeño como técnico y sobre todo como dirigente excede la mera tarea de traer y despedir jugadores”.

Recorriendo las páginas del libro lo que se puede apreciar “es que el fútbol no es solamente el juego sino que se generan relaciones de amistad, vínculos que generan nuevas experiencias compartidas”, reflexionó.

Hace unos días, Trincheri presentó el libro en el Salón Azul de la Biblioteca Central de la UNCo en un acto que convocó a turistólogos que vistieron su camiseta en las distintas épocas. Trincheri estuvo acompañado por Machado Gómez que se mostró muy emocionado por volver a encontrarse con aquellos estudiantes que corrían detrás de una pelota de fútbol. “Como si fuera el director del registro civil que te inscribe cuando naces, Machado Gómez fue la persona que registró el nacimiento de Turistólogos”, precisó.

El salón desbordó de emociones, reencuentros, abrazos y anécdotas. “Vinieron turistólogos de todas las épocas, tanto de los años de los torneos universitarios como de los que jugaron y juegan en Don Pedro. Había gente que hacía muchísimo tiempo no se encontraban, no tenían contacto entre ellos, algunos llegaron de Viedma, Córdoba, Trenque Lauquen o de otras ciudades de Neuquén”, comentó.

Trincheri confesó que durante la presentación “disfruté la parte emotiva de reencontrarme con tanta gente, de ver que aún están vigentes muchos sentimientos que nos ha permitido vivir el hecho de armar un equipo para jugar el deporte que más nos gusta”.

En las páginas del libro, el autor arriesga una reflexión acerca del objetivo de Turistólogos en tantos años transitados: “Si quisiera responder a la pregunta sobre cuál ha sido el objetivo de Turistólogos desde su creación, limitando la respuesta a decir: ‘ganar’ o ‘jugar’ hay que decir que no conozco a ningún Turistólogos que no quiera ‘ganar’. Siempre se quiso y se quiere ganar. Los fundadores también querían ganar a poco de tomar parte del Torneo Universitario en 1984 si bien reconocían sus limitaciones. Cuando arribamos a Don Pedro no varió la situación y transcurridos 18 años podríamos decir que nada cambió al respecto. Todos queremos ganar siempre”.

turistologos libro.jpg Los Turistólogos se reunieron en la presentación del libro que se realizó días atrás en el Salón Azul de la Bblioteca Central de la UNCo. “El fútbol no es solo el juego sino que genera relaciones de amistad”, dijo el autor.

Desde ex futbolistas a un gobernador

Las páginas del libro ofrece una gran cantidad de nombres que vistieron la camiseta de Turistólogos, entre ellos ex futbolistas de gran trayectoria. Entre ellos, Víctor Hugo Meriggi delantero que surgió de las inferiores de Newell’s Old Boys, que lo cedió a préstamo a Cipolletti y luego lo vendió a Huracán; Pablo “Chala” Parra, el máximo goleador y para muchos el mejor jugador de la historia de Cipolletti, también desplegó todo su talento y habilidad en el verde césped de las canchas donde se juega el torneo Don Pedro. También jugó en Turistólogos Carlos Agüero, un volante de pasado en Racing Club y que luego recaló en Cipolletti y Centenario. Dardo Idiart, quien jugó en Deportivo Roca y Unión Alem Progresista de la liga Confluencia, formó parte de los planteles de Turistólogos.

Otro de los destacados que aún sigue tirando “magia” en una de las categorías de Turistólogos es Diego “Coco” Landeiro, ex jugador de Cipolletti, Independiente de Neuquén, Olimpo de Bahía Blanca y equipos de México e Italia, entre otros.

turistologos landeiro.jpg Diego “Coco” Landeiro, ex jugador de Cipolletti, Independiente de Neuquén, Olimpo de Bahía Blanca, entre otros, sigue vigente en Turistólogos.

El gobernador Omar Gutiérrez también es uno de los integrantes de los planteles de Turistólogos. “Hace tiempo que está en el equipo. Era uno de los que jugaban en uno de los equipos del torneo de la universidad y después cuando comenzamos en Don Pedro se incorporó a Turistólogos”, comentó Trincheri.

El autor del libro jugó en la primera del Club Atlético Lamarque, de su ciudad natal, que disputaba la Liga Avellaneda de Río Negro, y en 1985 en Pacífico de Neuquén. “Tuve que abandonar porque no me daban los tiempos entre ir a Roca a estudiar, el trabajo y los entrenamientos”, contó Trincheri.