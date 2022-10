El escándalo Ameli-Tuzzio y el rol de Gallardo, en primera persona

Sumado a esto, Astrada debió tomar medidas drásticas ya que Tuzzio y Ameli no se podían ni cruzar. Ante esto, Domínguez confesó que los jugadores entrenaban separados por turnos y que no jugaban juntos en el torneo local pero si en el plano internacional: "Estos muchachos no se hablan, tenemos que estar más atentos que nunca", pensaban el lateral y Carlos Diogo (lateral derecho).

Ante este panorama de conflicto y crisis, Federico Domínguez remarcó la importancia que tuvo Marcelo Gallardo con el plantel: "Mostró lo que hoy se ve como conductor. Nos dijo que no había que tomar postura por ninguno, que teníamos que ser inteligentes y fuertes", contó el jugador que estuvo dos temporadas en el club.

Además de esto, Domínguez recordó que, para la reunión del plantel, Gallardo decidió convocar a todos los jugadores salvo a Eduardo Tuzzio y Horacio Ameli. Una muestra de la personalidad del Muñeco que hoy en día se puede ver ante decisiones claves de su equipo.