El escenario de la transición en Neuquén atravesado por la desigualdad

En el escenario de la primera transición en seis décadas entre gobiernos de signos distintos en la provincia conviven el crecimiento de la economía con el 38 por ciento de la población que no llegan con sus ingresos a pagar lo mínimo para vivir. La desocupación es del 5,9%. No alcanza trabajar para no ser pobre. Es un dato que tiene consecuencias sociales.