A pesar de la gran profesionalización que hay actualmente en el mundo del fútbol, sigue siendo un ambiente en donde las cábalas, las energías, y muchas más cuestiones esotéricas son muy tenidas en cuenta. Tanto es así, que no es raro ver que los jugadores tengas elementos como cintas rojas, crucifijos o incluso palo santo. Geronimo Rulli, uno de los arqueros de la Selección demostró que él es uno de estos creyentes.

Sin embargo, no es el único jugador de la Selección que tiene estas creencia, Lisandro Martínez y Nahuel Molina también tienen sus prácticas esotéricas para eliminar cualquier problema. Luego de que Rodrigo de Paul revelara que antes de los partidos salía humo de la pieza que Lisandro compartía con el Cuti Romero, el defensor del Manchester United salió a dar explicaciones.

"Cuando llegamos a Qatar, no sé si por el aire acondicionado o qué, primero caí yo. Estuve tres o cuatro días en cama, con fiebre, dolor de garganta, no podía hablar. Y lo llamé a Marito (Di Stéfano, el utilero) y le dije: 'Traeme palo santo, sahumerio'. El Cuti me cargaba mucho", reveló Licha.

"Para mi es un estilo de vida, tratar de encontrar el equilibrio que es muy importante en el fútbol. Pasamos por miles de emociones, vivimos a mil y uno cuando está en casa o en el club, hay que tratar de encontrar ese equilibrio energético. Fuimos a una universidad donde va mucha gente, y vos no sabes con qué energía se encontraba todo eso. Capaz que había energías que inconscientemente nos contaminaba", agregó.

"Primero empecé en la habitación, y después lo hicimos en todos lados. Teníamos el hábito de despertarnos, prender el palo santo, el sahumerio, salir al balcón, donde pegaba el sol. Y agradecíamos, visualizábamos, queríamos la copa del mundo todo el tiempo", explicó el campeón del mundo con la Selección Argentina.

"Más adelante, yo empecé a poner en el pasillo, porque si por ahí pasaban todos, había que cambiar esa energía", admitió antes de contar las prácticas de otro de sus compañeros: "Un día estábamos en la pieza y saltó Moli (Molina) y dijo: 'Hay que conseguir una cabeza de ajo para las malas vibras'. Pedí la cabeza de ajo y la puse en la sala de juegos, un punto estratégico donde estábamos todos, cosa que nadie lo vea y casi nadie supo".