El eufórico festejo de Flor Peña por los 100 programas de LPA

“Escucha hermano y también escucha hermana no es una fake hoy cumplimos 100 programas. Con garra siempre sumando, siempre buscando ver el sol porque a los haters los queremos como hermanos. Cuando arrancamos caminamos por la cuerda. Muchos y muchas nos mandaron a la mierda… Que nos critiquen ya no nos resulta extraño, hay que reírse y llegar a fin de año” , cantó Flor al unísono con todo su equipo.

“Quiero agradecer a quienes nos bancan”, agregó la actriz que desembarcó en América y destacó el cariño de la gente en la calle. “Me hablan mucho del programa y hay mucha necesidad de divertirse”, reconoció.

El debut de Peña en el canal con su programa La Puta Ama, no gustó. Peña quiso innovar y mostrar a la mujer empoderada. “Le agradezco al canal que tenga el desprejuicio de dejarnos jugar en un espacio que no es el habitual. Esa cabeza y libertad que tiene América la agradezco. Las mujeres en el humor en canales abiertos no tenemos lugar. Es un momento donde no podemos reírnos de nada, pero nosotros nos vamos a reír de todo. El mundo necesita humor y amor y lo vamos a tener”, había dicho la artista en su debut con picos de 3 puntos de rating. Sin embargo, el público la tildó de “guaranga”.

Marina Calabró quien dio detalles de lo que piensa el equipo directivo del canal del cubo que por supuesto analiza la posibilidad de una salida “prolija” de Florencia. “Hablé ayer con uno de los decisores y le pregunté por el futuro inmediato del programa de Flor Peña. Ella termina a fin de año y le pondrán un cierre con cierta prolijidad. Me contó uno de los integrantes del triunvirato que están armando dos proyectos para el primetime, después de LAM”, comentó.