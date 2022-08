El FBI allanó la casa de Donald Trump en Florida

”Estos son tiempos oscuros para nuestra nación, ya que mi hermosa casa, Mar-A-Lago en Palm Beach, Florida, está actualmente sitiada, allanada y ocupada por un gran grupo de agentes del FBI”, reveló Trump en un comunicado publicado en su red social Truth, y agregó: “ Es un ataque de los demócratas de la izquierda radical que desesperadamente no quieren que me postule a la presidencia en 2024″.

Al momento del allanamiento el empresario no se encontraba en esa residencia. Según informaron medios estadounidenses, estaba en el Trump Tower que está en la ciudad de Nueva York.

Hasta el momento no se dieron a conocer las circunstancias del registro efectuado por el FBI. ”Después de colaborar y cooperar con las agencias gubernamentales pertinentes, esta incursión no anunciada en mi casa no era necesaria ni apropiada’', indicó el empresario.

El Departamento de Justicia investiga el hallazgo de 15 cajas con información clasificada que fueron llevadas a Mar-a-Lago cuando finalizó la presidencia de Trump. Y es que las leyes federales de Estados Unidos prohíben el traslado de documentos clasificados a lugares no autorizados.

Esta intervención se da el mismo día en que la CNN difundió imágenes que muestran dos ocasiones en las que Donald Trump habría tirado documentos por el inodoro. Con estos datos, se indicó que el expresidente "se burla" de las leyes.

El Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes anunció la ampliación de una investigación sobre las acciones del expresidente y pidió a los Archivos que entregaran información adicional. Trump ya accedió a devolver ciertos registros a los archivos.