El femicida de Agostina cambió su declaración: "Me defendí porque ella sacó un cuchillo"

En este sentido, repasó que la prueba que presentarán apunta a que el 14 de mayo de 2021 cerca de las 20, Juan Carlos Monsalve -quien había tenido ya otros encuentros con la víctima- pasó a buscar a la joven en una camioneta alquilada, previo a que el taxista Gustavo Chianese le pactara el encuentro con la joven, que prestaba servicios sexuales, aunque esta vez pretendía hacerle daño a la joven a pedido de su esposa, Ana María Perales, quien había descubierto su infidelidad.

A bordo de una camioneta Chevrolet Tracker, la trasladó hacia la zona de meseta de Centenario, y al llegar a un basural en las inmediaciones de calles Juan Domingo Perón y Jesús Brillo, Monsalve la mató junto a Julio Maximiliano Zapata y Enzo Monsalve. En ese lugar, tras asesinarla de al menos dos puñaladas, incineraron su cuerpo y allí lo abandonaron, hasta que una persona que pasaba por el lugar lo halló al día siguiente.

Luego de su turno y previo al alegato de los defensores, el principal acusado, Monsalve, una vez más pidió hacer uso de su palabra y así realizó una confesión similar a la ya escuchada, en la que admitió haber tenido encuentros con la joven (aunque aseguró que "no pasaba por lo sexual"), habló del robo de dinero y droga que la víctima cometió hacia él pero no puso en esto el móvil del femicidio, sino que cambió su declaración.

Inicialmente, el acusado expresó que "pensé en no volver a declarar", pero por sus creencias y lo enseñado por sus padres, "tenía que decir la verdad". "Yo fui el que mató a Agostina y fui el único presente. No les voy a contar una versión, les voy a contar la verdad", aseguró al jurado.

Tras relatar que se dedicaba a la venta de frutas y verduras y que luego añadió también la venta de droga a sus tareas, recordó que "el Rusito" (como apoda a Gustavo Chianese) le presentó a Agostina Gisfman. "El Rusito me la presentó, me llamó varias veces y nos encontramos(...) Charlábamos, no pasaba por lo sexual. Ella era muy alegre, muy positiva y eso me sorprendía", contó.

Así, llegó hasta el momento en que supuestamente descubrió que la joven, durante uno de sus encuentros y pasando desapercibida, logró robarle "un millón trescientos mil pesos y droga que tenía para entregar", botín que llevaba en un compartimiento interior de su camioneta Chevrolet S10 ubicado entre los asientos delanteros y traseros.

Acá se dio uno de los ingresos de información nueva, ya que en la primera oportunidad no había detallado dónde se encontraba el botín, lo que sembró dudas sobre la acusación siendo que la víctima nunca habría visitado su domicilio.

Posteriormente, relató que enfrentó a la joven al percatarse del robo, quien admitió su responsabilidad y prometió encontrar alguna manera para devolverle el dinero.

Respecto del encuentro final, la tarde del 14 de mayo, indicó que un taxista ofrecido como testigo fue quien pautó la reunión, pero aseguró que su plan no era matar a Agostina. "Fui taxista 17 años y sé que la rotonda de Cipolletti está llena de cámaras, no la hubiera citado ahí", sostuvo.

Subrayó que la víctima estaba "fumada" y se drogó delante de él, por lo que en un momento comenzaron a discutir.

"Me dijo cosas muy feas. 'Boliviano de mierda, lo único que hacen es venir a robarle el trabajo a los argentinos', así...Empezamos a forcejear y pasó lo terrible que pasó. Por ahí, por consejo de mis abogados no lo voy a decir, quiero que comprueben qué en realidad pasó", manifestó.

No obstante, un instante más tarde aseguró: "Cometí el error de defenderme porque ella en un momento sacó un cuchillo. Me da mucha pena todo lo que pasó".

Por otro lado, desligó a sus presuntos cómplices, Enzo Monsalve y Maximiliano Zapata. También a su pareja, Ana María Perales, señalada como instigadora, a quien lamentó haber descuidado de manera un tanto polémica y descalificante.

"Yo fui malo con ella (Perales) porque siempre mi debilidad fueron las mujeres. Yo siempre hice lo que quise con su dinero, con mi dinero y con mi hijo. Siempre me sentí superior a todos y quizás ese fue mi error. Tenía una mujer humilde, callada, sencilla, trabajadora...Hoy vivo en una celda de 2x2, tengo un colchón en el piso y tengo que ir arrastrado al baño. Dios me está haciendo pagar mi error", lamentó.

Aunque la fiscalía manifestó su intención de hacerle preguntas, Monsalve declinó.

Tras la nueva y modificada confesión, realizaron sus alegatos el defensor público Leandro Seisdedos (que defiende a Monsalve junto a Natalia Pelosso), Martín Espejo (que defiende junto a Maximiliano Orpianesse los intereses de Perales), Sebastían Perazzoli (quien defiende a Enzo Monsalve), Laura Giuliani (en defensa de Maximiliano Zapata) y Pablo Marazzo (en defensa de Chianese).

Todos ellos sostuvieron, contraria a la teoría fiscal, que Juan Carlos Monsalve fue el único autor del femicidio y que la participación del resto como lo plantea la acusación quedará descartada tras oír la totalidad de la prueba.

Polémica por la declaración del femicida

Ante los cambios que realizó el principal acusado a su confesión del primer juicio, el fiscal jefe Agustín García pidió autorización al juez Giorgetti para mostrarle al jurado el video de la primer declaración para señalar las contradicciones. Los defensores se opusieron a esto y así coincidió el juez técnico.

No obstante, Giorgetti hizo lugar al pedido subsidiario de la acusación para incorporar nueva prueba. El fiscal tendrá hasta primera hora del miércoles para presentar una lista con nuevos testigos (de considerarlos necesarios) y la justificación para presentar a cada uno, que será sometida a debate.