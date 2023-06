El finde XXL y el frío hicieron crecer la demanda de garrafas en Neuquén

Debido a las bajas temperaturas imperantes en la región y que la semana inició con dos días feriados, el camión garrafero no logró solventar la demanda de los vecinos . Muchos vecinos se quedaron sin garrafas, y hubo un marcado malestar.

Este miércoles el vehículo comenzó el recorrido a primera hora, pero solo pudo llegar a un barrio. “Realmente estamos con una gran demanda hoy (miércoles), por ejemplo, no llegamos al barrio que sigue que es Toma 7 de mayo. Estamos entregando 750 garrafas por día y no está alcanzando ”, explicó Sandra Bruzzone, directora de Desarrollo Social.

Bruzzone señaló que a causa de los dos feriados muy seguidos, unas 1500 personas no pudieron conseguir sus garrafas y tuvieron que andar “deambulando por los otros barrios para conseguir, aunque sea una”.

“Nos queda el barrio Toma 7 de mayo que hoy (miércoles) lamentablemente va a quedar sin cargar porque no alcanzo. La demanda fue más de lo que esperábamos”, indicó.

Garrafas.jpg Creció la demanda de garrafas sociales

Además informó que este jueves el camión garrafero estará en los barrios Gran Neuquén Norte y Belén a partir de las 9 de la mañana. “Para la gente de la Meseta y el Choconcito que hoy no pudo salir uno de los camiones que estaba previsto por un problema de YPF. Bueno, ese va a estar haciendo el recorrido el día de mañana”, adelantó.

Sin prioridad para cargar garrafas

Bruzzone explicó que el camión garrafero no tiene exclusividad para cargar en la planta. “El camión si va a cargar a la hora del cierre no te vuelven a cargar. Hoy ya cargo dos veces, cuando va a cargar tiene que esperar en la cola de las cargas. No tenemos prioridad para pasar enseguida”, aseguró.

Esto a su vez genera que las espera para los vecinos que van a buscar una garrafa sea mayor y se generen largas colas.