El forcejeo de L-Gante con policías: "Guardá el fierro, salame"

Cuando el cantante se bajó del auto le pidió al efectivo: “¡Guardá el fierro, salame! Bajo del auto, pero ¿qué me venís a apuntar?” y agregó “¡No me apuntes, no me toques!”, en medio de forcejeos con los policías. “¿Por qué me apunta con el fierro?”, volvió a cuestionar L-Gante. Uno de los uniformados le preguntó si sabía que venía manejando a mucha velocidad por la autopista: “¿Sabés a cuánto venías?”. El artista respondió: “A 100. ¿Cuánto da la calle?”.