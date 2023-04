El fuerte cuestionamiento de Toti Pasman a Marcelo Gallardo

Toti Pasman no se guardó nada y arremetió contra Marcelo Gallardo y la dirigencia de River debido al accionar que tuvieron en el amistoso frente a Panamá. Es que decidieron entregarle una camiseta del Millonario a Lionel Messi, pero en lugar de que lo haga el actual entrenador, eligieron al Muñeco.

Aprovechando que Lionel Messi jugó en el Monumental, la dirigencia de River decidió hacerle entrega de una camiseta. Sin embargo, para esto no eligieron a Martín Demichelis, actual DT y ex compañero de la Pulga, sino que invitaron a Marcelo Gallardo. Ante esto, Toti Pasman no pudo ocultar su furia.