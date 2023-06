El fuerte mensaje de Martín Demichelis para todo el plantel de River

Martin Demichelis.jpg

“No vamos a ser hipócritas y no reconocer que se acerca el final, pero como les digo a los jugadores, esto es día a día y no quiero que nadie se piense que ya somos los campeones, porque hoy no hubo escenario, entrega de medallas, nada...”, aseguró Martín Demichelis antes de saber que Lanús derrotaría 2 a 1 a Talleres y le acercaría mucho más el título.