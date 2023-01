El fuerte motivo por el que los hijos de Julieta Prandi no quieren ver a su papá

Sin embargo, su vida no es todo color de rosas y transitó un periodo muy obscuro de su vida involucrada en medio de violencia de género , con situaciones muy graves que ella misma describe como de película en su pasada relación con su ex marido Claudio Contardi.

Pero entre tantas cosas que reveló, expresó el motivo por el cual sus dos hijos no quieren ver más a su papá. Comenzó relatando la conductora: “Mis hijos no quieren ver a su papá. Mateo no lo ve, a pedido de él, por supuesto. Desde hace dos años y pico, la última vez los dejó en la vereda de mi casa un día que no correspondía. Como dos bolsas de basura me los dejó”.

prandi1.webp Julieta Prandi junto a sus hijos y su ex marido

“En el medio pasaron un montón de situaciones que no puedo contar, hay un acuerdo de que todo lo que tiene que ver con la intimidad de mis hijos no lo puedo contar...”, agregó la panelista del programa radial de la 100 Sarasa.

Por otro lado, también se animó a dar detalles de hechos traumáticos que vivieron sus nenes: “Tenía 5 y medio cuando contó Rocco y Mateo otro tanto. Cada uno tuvo que contar hechos traumáticos, dolorosos, en el Centro de la Violencia de San Isidro, de la Niñez, de la Infancia. Y ante psicólogos de juzgados. Tuvieron que transitar todo eso y además demostrar que te hicieron mal para que alguien te proteja”.

“Los nenes están con terapia. Está pedido por la Justicia y por supuesto me hago cargo de que tengan su tratamiento. De todo me hago cargo, también de eso. Hablo mucho con ellos”, acotó la actual pareja de Emanuel Ortega.

Por último, Julieta concluyó: “El dolor es intransferible y lo único que espero es que esta infancia que les tocó, que estoy intentando se construya de una manera mucho más hermosa, no les deje cicatrices imborrables”.