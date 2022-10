El fuertísimo cruce de una socia de Gimnasia con Gabriel Pellegrino

“¿Dónde carajo estabas? Te lo pregunto como socia” , le consultó con indignación la aficionada del Tripero, a lo que el mandamás del conjunto platense le respondió: "Donde tengo que estar, en el palco de la cancha" . Con muchísima bronca, la mujer redobló la apuesta: "En el palco no tenías que estar. Tenías que estar aca abajo pidiendo que no nos caguen a tiros ni nos tiren gases lacrimógenos" .

"¿A quién le quisiste vender entradas? Hay publicaciones en la página oficial. No se podía vender ninguna entrada. No tenes cara Gabriel. Tenes que adelantar las elecciones e irte. Andáte porque no estás a la altura de las cirunstancias. Me cagaron a palos y soy socia", siguió la simpatizante de Gimnasia, mientras otra gritó por detrás: "¿Por qué no estabas en la tribuna sintiendo que te morías?".