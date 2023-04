El furioso tratamiento que empezó Barby Franco para detener la caída del pelo

Desde el momento en que nació su hija Sarah , Barby Franco solo tiene ojos para ella. A tal punto, que le confesó a Fernando Burlando que está enamorada únicamente de su beba. Sin embargo, esa dedicación exclusiva a la maternidad no hace que la modelo pierda la capacidad de atención en su cuidado personal, algo de lo que siempre se ocupó en detalle.

Lo que sí está perdiendo Barby es el pelo. Y se dio cuenta de ese detalle cuando en una rueda de preguntas en Instagram una seguidora inquirió “¿me gustaría que me digas cómo te cuidas tu pelo?”. La primera respuesta de la ex azafata de El Último Pasajero fue directa y sincera: "Con nada, me baño".