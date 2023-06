El gesto de Sergio Lapegüe con la enfermera que le salvó la vida

Lo bueno es que pudo recuperarse y contó la alegría de salvarse de la pandemia: “Hola amigos queridos, de a poco voy saliendo. Hoy es un gran día!!!!! desde que vine a hisoparme aquel domingo 24 de enero y quede internado. Desde ayer estoy sin oxígeno, volviendo a dar mis primeros pasos con la ayuda de los Kinesiólogos”.

El gesto de Lapegue con su enfermera.mp4 Sergio Lapegüe junto a su enfermera.

Ahora, ya en un posteo, Lapegüe se mostró feliz en un video cerca de Delia: "Ella es una de las enfermeras que arriesgó su vida para salvar la mía y la de muchos durante el COVID. Fue la que me alentaba cuando no podía respirar. La que me daba la mano cuando nadie se me acercaba”.

“Con Delia lloraba, en medio de la soledad. La que me decía, “vos podés, tu familia te espera, no aflojes”. La que hablaba con @bochiok cada día para darle ánimo también. Nunca le vi la cara", explicó Lapegüe.

Y agregó: "Siempre todos los que entraban a la sala de terapia intensiva vestidos igual. Tapados por precaución. Con barbijos y anteojos. Como personajes de una historia que jamás olvidaremos. Hoy cumple 60 años y le hicieron sus hijas una fiesta sorpresa”.

“Todo merecido. Cuando llamaron sus hijas a bochi para invitarnos, ni lo dudamos. Aquí estamos. En ella mi saludo a todas las enfermeras que hacen tanto por nosotros. Gracias de corazón. Gracias Delia por entregar tu alma para salvar vidas", cerró quien estuvo muy cerca de irse a trabajar a América.