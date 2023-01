El Gobierno asegura que no aprobarán la instalación de un puerto del régimen chino

Según informó Infobae tras consultar a autoridades de Puertos y Vías Navegables de la Nación, el organismo dependiente del Ministerio de Transporte encargado de evaluar y dar autorización a todo proyecto portuario. “Ese puerto no va. Por ahora es sólo una carta de intención firmada por el gobernador que no tiene facultades porque los puertos los decide la nación. Además, no hay factibilidad técnica para hacerlo”, fue la respuesta que dio en off the record un alto funcionario nacional.