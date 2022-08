El golazo de Atlético Tucumán que rompió un histórico récord en el fútbol argentino

Gracias a esta anotación, Coronel se metió en la historia grande del fútbol argentino y registró el gol con mayor distancia entre el ejecutante y el arco. Fueron 70.2 metros exactos, una marca que jamás había sido registrada por ninguno de los historiadores de nuestro fútbol.

Según las crónicas de los diarios de 1940, Miguel Ángel Garavano, futbolista de Ferro, convirtió "desde 70 metros" para darle el triunfo a su equipo frente a Chacarita. Sin embargo, este registro nunca pudo especificarse con certeza.

https://twitter.com/VarskySports/status/1562267507888627712 Damas y caballeros, con ustedes, el gol del campeonato. Mateo Coronel.pic.twitter.com/bTurlzmr5L — VarskySports (@VarskySports) August 24, 2022

"Una locura, estoy muy contento. No lo puedo creer, había intentado varias veces y uno trata siempre de pegarle desde mitad de cancha, pero no me imagine que iba a ser así. No no lo pude ver todavía, sí me mostraron un par de fotos", expresó Mateo Coronel una vez finalizado el partido."Uhh, golazo. Qué locura", reaccionó a continuación, cuando un cronista de ESPN le mostró el video de su golazo récord.

"Sí, lo vi adelantado. Lo estaba mirando y le decía a mi compañero dame una para patear por favor. Quería hacer un gol que no se me estaba dando. Lo miré antes que salga el centro y cuando me vino la pelota ya sabía que iba a patear. Nada más que tenía que controlarla bien. La pude controlar bien y me quedó justa, fue un lindo gol, un golazo. Estoy muy feliz", explicó luego el ex Argentinos Juniors.

Con un enorme nivel de confianza, Atlético Tucumán deberá visitar en la próxima fecha a Boca Juniors, que actualmente se encuentra a nueve puntos de la cima. "Los equipos grandes tienen mucho para dar y cuando empiezan a ganar partidos se hacen complicados, pero estamos enfocados en lo nuestro. Ahora tendremos un gran partido contra Boca donde iremos a dejar la vida", expresó al respecto el protagonista de la noche.