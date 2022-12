El gran paso que dio en su vida Franco, el hijo de Romina Yan

El recientemente recibido compartió unas emotivas palabras dirigidas hacia su abuelo, quien estaba cumpliendo años ese mismo día. "Por algo tu cumpleaños y mi graduación cayeron el mismo día. El universo sabe lo que quiere, no hay casualidades", escribió el hijo de Romina en clara alusión a una señal de su queridísima mamá.

"Orgullo total. Franco, mi nieto mayor, se graduó en Royal Central School of Speech and drama después de tres años de estudiar y vivir en Londres. Me da una inmensa felicidad que lo haya logrado, Lo admiro y amo profundamente. ¡Felicitaciones Fran!", escribió Gustavo en un posteo en su cuenta de Instagram.

Por su parte, Cris Morena, también le dedicó un sentido mensaje a su nieto. "Fran, el día soñado llegó con todo y ahí estás, presente, con tu sonrisa dulce, viviendo tantas emociones y recuerdos profundos. Tu corazón repleto de alegría y valor, por tus logros apasionados, que te acompañaran el resto de tu preciosa vida", comentó la exitosa productora de ciclos como Casi Ángeles, Chiquititas y Floricienta.

"Hoy Los puentes de Madison en Madrid, tu graduación como actor, después de 4 años viviendo y estudiando en Londres en la Royal Central School, tu camino anterior en Bs As, con tantos maestros de canto, guitarra, piano, violín, teatro musical, componiendo bellas canciones, escribiendo historias, y más, en lindos espacios de aprendizaje y sueños. Cuántos logros llevás dentro tuyo, entregando y recibiendo, para contar y vibrar en estos momentos tan especiales de tu vida", siguió Cris.

Y cerró: "Te admiro por tu pasión, amor, talento, dedicación firme, y sobre todo por seguir siempre a tu corazón. Allí donde estés, estará tu corazón, como dijo tu mamá: 'somos lo que soñamos'. Allí está ella, siempre a tu lado. Abrazada a vos, te amo tanto. Abu Titi".

