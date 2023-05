El gravísimo estado de salud de Camila Periseé

Cuando recién llegaban a Buenos Aires, su pareja Chino Fernández había declarado esperanzado en Teleshow que "ella está está contenta, en un lugar mejor, va a tener terapias alternativas y físicas en forma privada, de las que no se hace cargo PAMI, pero bueno, yo me voy a ocupar como sea”.

Sin embargo, las cosas no salieron como el Chino esperaba. En la tarde de ayer, viernes 5 de mayo, el cantante de tangos se comunicó nuevamente con Teleshow para pasarle las novedades sobre el estado de salud de Camila. “Ayer recibí una mala noticia, un poco estaba preparado pero claro, cuando vino el parte final me cayó la ficha, estoy destrozado", confesó Fernández.

"Ayer me informaron que Camila tiene Alzheimer en un estado avanzado y no hay ningún tipo de cura ¿Cómo va a avanzar esto? Nadie lo sabe pero en esta última semana empezó a tener varios brotes de psicosis, se empezó a arrancar el pelo, cuando yo no estoy pide a gritos, no deja dormir a nadie porque quiere que esté con ella todo el tiempo, no pierde la consciencia que ha logrado recuperar pero se irrita por momentos", reveló el cantante con profunda angustia.

Camila Periseé y su pareja, Chino Fernández.jpg Camila Periseé atraviesa un gravísimo estado de salud acompañada por su pareja, el cantante de tangos Chino Fernández.

Si bien Fernández está muy presente en la internación de la actriz, ella lo necesita todo el tiempo a su lado. "Yo la veo todos los días, al mediodía y a la noche le doy de comer", expresó. Él cree que lo nota preocupado porque otra vez está en plena lucha con PAMI para que Perisée tenga todo lo que necesita.

"Algo conseguí, en PAMI, en Capital, después de un año y ocho meses de lucha, la semana que viene le van a ofrecer a Cami cosas que vengo pidiendo hace un montón, ya es tarde pero ahora las necesita más que nunca: terapia física, tres veces por semana en el hogar donde está viviendo, masajista, el colchón antiescaras que también lo pedí hace más de un año y recién lo tuvimos la semana pasada", relató Fernández.

Pero eso no alcanza. Camila tiene otras necesidades que él va cubriendo de la manera en que puede hacerlo. "Ayer compré los últimos 100 pañales, que supuestamente después va a ocuparse PAMI, me gasté lo que tenía para comer, pero bueno eso es anecdótico”, confesó la pareja de la actriz.

Por otro lado, “gracias al señor Facundo Manes el día 30 de mayo, a las 3 de la tarde, voy a llevar a Cami a la Fundación Favaloro a la parte de Neurociencia. Allí nos van a esperar con la resonancia magnética que yo pagué en Mar del Plata, donde se ve cómo está el cerebro de Camila, la van a evaluar y van a ver cómo pueden ayudarla", expresó con gratitud.

Allí le van a informar cómo podría ser el futuro de su mujer. "No sé si hay cura o no, pero no puedo creer, no puedo quedarme con lo que me dijo el psiquiatra ayer, yo voy a luchar hasta las últimas consecuencias", dijo, esperanzado con la remota posibilidad de que el irrebersible diagnóstico haya sido equivocado.

"Pero si es así, que es irreversible, voy a luchar para que tenga mejor calidad de vida. Se me viene la noche, va a ser muy duro si es irreversible este caso pero lo voy a corrobar el día 30. Ella ahora necesita contención, porque la han querido llevar a un loquero, lo digo así, a un psiquiátrico, cosa que no voy a permitir”, concluyó Fernández, dispuesto a luchar para que el tiempo que le queda por delante a Camila Perisée sea lo más benévolo posible dentro de lo terrible que es el diagnóstico recibido por la actriz.