El gravísimo momento que enfrenta María Fernanda Callejón

En julio del 2022, María Fernanda Callejón confirmó que se separó del padre de su hija, Ricky Diotto . "Dimos todo por salvar la relación, pero hay cosas que suceden y son inevitables", expresó en LAM . A menos de un año de anunciar la ruptura , la actriz denunció a su ex pareja por violencia de género.

“Violencia no es sólo una trompada, que por otro lado nunca la hubo. Pero se puede ejercer violencia consciente e inconscientemente de muchas otras maneras. Y sí, yo he vivido situaciones violentas”, manifestó en una nota con Infobae.

María Fernanda Callejón no se ha pronunciado sobre cómo seguirá adelante con su reclamo y quién será el abogado que tomará su caso. De todos modos, la actriz sigue firme en su postura.

María Fernanda Callejón y su ex, Ricky Diotto, entraron en un enfrentamiento crudo y sin fin. La actriz denunció que sufrió violencia de género durante el tiempo que estuvieron juntos y está dispuesta a avanzar a fondo en la Justicia, pero subrayando en todo momento que lo violencia no fue física.

En un reciente posteo en su cuenta de Instagram, Diotto hizo un contundente descargo, en el cual se refirió a la filtración de un audio, que él le mandó a ella, y en el cual queda expuestos algunos de los conflictos entre ambos.

"Hay cosas que tendría que haber quedado privadas para siempre. Hace más de un año que estoy tratando de poner de acuerdo.... no puedo hacerle entender a la otra parte que no se puede ganar 10 y gastar 50, ni acá ni en la China", comienza diciendo el ex de Callejón en el video.

"El único conflicto es la parte económica. No hay manera de hacerle entender eso. No se puede aparentar una vida, que no se puede sostener. Hay cosas para pagar y hay que pagarlas si o si", remarca en la publicación.

"Los audios que ustedes escucharon no son audios de una persona violenta, son audios de una persona que está agotada. Hace un año, estoy viviendo una situación horrible. Me gustaría que filtren todos los audios que nos mandamos desde hace un año, en donde le ruego que nos pongamos de acuerdo, que necesitamos dos lugares bien, uno para mí y otro para ella, para vivir tranquilos, y que hay prioridades que no se están cumpliendo", continúa.

En el video, Diotto se muestra dolido por la acusación de Callejón. "Estoy en una situación horrible. Imagínense si ustedes se encuentra con que la madre de tu hija dice que la cagas a palos en TV. Les juro por mi vida que yo nunca le levanté la mano a una mujer. Yo no soy así. Y estoy harto de pelear contra una situación que no aguanto más", añade.

Y, con los ojos llenos de lágrimas, finaliza: "Estoy viviendo un infierno. Le pido paz, por mi hija, por lo que sea, yo ya no aguanto más".