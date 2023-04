El hallazgo en el cementerio del Progreso que provoca escalofríos

"Realmente este video va a dar que hablar. No es que no nos den miedo las cosas. Dentro de todo, tenemos bastante aguante en estos temas. Pero nos puso la piel de gallina", adelantó Rolo Gadea, uno de los neuquinos que fue testigo del hallazgo. "Esto es muy diferente, algo increíble. Nunca me imaginé encontrar algo así, tan explícito", acotó su primo Vikingo.

Cuando al final se retiraron del lugar y revisaron todo el material, encontraron algo que no pudieron advertir a simple vista, realmente espeluznante, que les provocó escalofríos. "Vean ustedes lo que vimos, es muy flashero, la verdad que nos pone la piel de gallina", comentaron.

Mientras ellos decían a la cámara "acá seguimos, la zona que nos marca es ésta", por detrás de un árbol asomó la figura de lo que parece ser el espíritu de un niño. Hay que ver el video y llegar hasta el final para verlo. Pero es muy gráfico. "Yo creo que con esto van a flashear todos, no lo esperábamos", adelantó Rolo.

Es muy probable que de ahora en más revisen para atrás todas las filmaciones que hicieron en otros lugares recorridos de donde se fueron con las manos vacías, como una búsqueda más infructuosa. Es que puede ser que al mirar con un ojo más agudo cada imagen colectada puedan encontrar lo que no pudieron ver en su momento a simple vista. "Seguramente seremos mas minuciosos, porque uno no está acostumbrado a ver estas cosas", indicaron.

Solicitaron también a la gente que no deje de apoyarlos: "Somos fanáticos del terror y lo paranormal, y la idea es no dejar de hacer estas búsquedas urbanas. Sería buenísimo contar con su apoyo para que podamos seguir con esto en Neuquén".

En diálogo con LMNeuquén, Rolo Gadea contó que tras el video pudieron tomar nota de otros testimonios que ayudan a entender un poco más acerca de la presencia fantasmagórica de lo que vieron. "Hay personas que nos hizo el comentario de que es re común escucharlo. Por ahí vas caminando y escuchás algo así como que lloran o se ríen, te das vuelta y no hay nadie; o llevás una pelota y se mueve. Esto dicho por personas que tienen familiares fallecidos ahí (en el cementerio)".

Ahora se encuentran tras la siga del testimonio clave de un vecino que vive enfrente del cementerio y que sería algo así como la "punta del ovillo" de lo que vieron, convencidos de que hay una historia detrás para revelar. "Mírenlo, comenten, ustedes son los jueces", interpelaron a sus seguidores.

Vikingonautas es el canal de Youtube que crearon estos neuquinos para compartir todo el misterio de las expediciones que realizan en la ciudad. La iniciativa es reciente y ya causa impacto y asombro entre sus seguidores.

Comentarios que refuerzan la teoría del niño fantasma

"Si, es el nene de Progreso. Nunca lo vi de día. Solo de noche, le gusta jugar a la mancha. Te toca y sale corriendo entre risas. Solo es un nene si le llevas cosas y juega con vos de noche. Con mis amigos jugaba a la pelota, si le dejan en el mismo lugar que la vieron, él te la tira y espera que se la vuelvas a tirar. Cuando te vas, solo hay que decirle que volvés otro día…Merecen respeto para que no se enojen por si volvemos. También me dijeron que hay un abuelo que camina buscando algo, pero no hay que mirarlo porque te sigue. Después muchos bebés lloran... día y de noche me pasó eso de escucharlos. Muchos éxitos para que vuelvan a ir", contó Pau, una seguidora.

"Muy bueno, asusta realmente cuando revelan las pruebas. No lo había notado", comentó Carolina, usuaria del canal.

Otros neuquinos expresaron su deseo de sumarse a las expediciones. También están los que realizan recomendaciones, como es el caso de Martín: "Muy bueno lo captado en el final. Minutos antes hay algunas cositas más que se podrían revisar también. Les recomiendo también, más allá de la app Randonautica, las exploraciones nocturnas. Hay varios lugares por visitar. Tenemos muchos en Neuquén y alrededores".

Más de los Vikingos Gadea

Los Vikingos Gadea son dos primos muy conocidos en Neuquén por ser amantes de las motos y colaborar en campañas solidarias. Rolo, por ejemplo, ayuda con sus tatuajes a muchas familias y teje una red de contactos para abastecer a comedores y merenderos.

Entre sus pasatiempos, también comparten la pasión de poner en práctica una aplicación de celular que lleva a los usuarios a vivir situaciones misteriosas, en lugares extraños.

La app se llama Randonautica, nombre que derivada de la unión de dos palabras en inglés: Random (aleatorio o al azar) y Nauta (Navegante o explorador), que combinadas forman la palabra Randonauts, lo que significa explorador aleatorio.

Los neuquinos que la están probando todavía no pueden descifrar muy bien cómo funciona. "Es muy extraña. Te marca puntos aleatorios cerca de tu casa donde muchas veces no encontrás nada y otras veces sí, encontrás cosas muy raras. No sabemos si es a propósito, porque alguien planta lo que encontramos o qué. Pero ahora estamos a full con eso", contó Rolo.

La aplicación fue viral durante la pandemia como la excusa perfecta para salir de la casa y recorrer lugares insólitos y perturbadores. Tiene en cuenta la ubicación de sus usuarios, como así también el estado de ánimo, el cual influirá en el conjunto aleatorio de las coordenadas para el lugar extraño que aparecerá en el mapa.

Varios usuarios reflejaron sus expediciones en videos de Tik Tok como experiencias verdaderamente escalofriantes. Entre ellos, el video de una joven que descubre un cadáver oculto dentro de una maleta.

Creer o reventar, el video que tuvo origen en Seattle, Estados Unidos, tuvo en su momento más de 4,3 millones de reproducciones, hecho que más tarde fue confirmado por las autoridades.