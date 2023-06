El hermano de Silvina Luna rompió el silencio y atacó a una "falsa amiga"

"El hermano de Silvina Luna me escribió mientras estábamos al aire, escuchando alguna de las notas. Me confirmó un poco lo que habíamos contado de la salud de Silvina. Dijo que en general nadie se equivocó con las informaciones que se dieron", comenzó el conductor de LAM sobre Luna, que se despertó hace pocas horas de un coma en el que estuvo dos semanas.

El presentador de América leyó: "Me dice Ezequiel, el hermano de Silvina: ' Es la primera vez que le contesto a alguien. No le contesté a nadie estos días, porque estábamos preocupados que Silvina viva. Te escribo porque Silvina te quiere mucho. Vi tu mensaje '".

"Me dice que le molesto esto con que nadie la cuidaba. Me dice: 'pedile disculpas a todos los que me escribieron, periodistas y productores. Estoy con la cabeza solo en Silvina. No quiero pelear, contestar absolutamente nada. Me voy a concentrar en cuidar a Silvina'", sumó.

El HERMANO de SILVINA LUNA HABLO con ANGEL DE BRITO.mp4 Habló el hermano de Silvina Luna.

Siguiendo con su discurso, Ángel explicó: "Estos son textuales del hermano de Silvina. Me dice: 'Se están diciendo muchas boludeces, hablando de cosas que no ocurrieron. Por ejemplo lo de Silvia Freyre. No es amiga de mi hermana y está hablando como amiga. La vi en varios programas'".

Y agregó: "Me dice que los amigos de Silvina son los de siempre. Está (el hermano de Silvina) muy molesto con la situación. Me dice: 'hubo gente que dijo que nadie la cuidaba a Silvina y nosotros estuvimos 24/7 con Silvina. Estuvimos en la internación y antes, en todo el proceso'".