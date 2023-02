El hijo de Carlos Eguía será primer candidato a concejal libertario

Sobre sus principales propuestas, mencionó que llevará adelante la creación de estacionamientos subterráneos, que estarán ubicados en el Parque Central y en la Avenida Argentina, al respecto dijo que "hoy el tránsito es uno de los mayores problemas que tienen los vecinos, hay gran cantidad de vehículos, pero no así lugares para estacionar. Nosotros vamos a presentar dentro de nuestro Plan de Gobierno, este proyecto que permitirá descomprimir la circulación y los embotellamientos", explicó.

Además, Artaza dijo que "las grandes obras son las que transforman la ciudad". En ese sentido, remarcó que "hicimos el Paseo de la Costa, el Parque del Oeste, la Plaza de las Banderas, el Nodo Vial de ruta 7, también, logramos una administración con cuentas equilibradas, permitiendo así que cada empleado municipal cobre su sueldo el último día hábil del mes. Fuimos una gestión modelo en el país", Señaló. "Conocemos muy bien la ciudad, las necesidades, los problemas y sabemos cómo solucionarlos. Hicimos un gran trabajo cuando fuimos gobierno, y eso la gente lo reconoce y sabe de nuestro compromiso".

"Yo voy a ser el intendente que firme el contrato de concesión con el EPAS, para que no sigamos sufriendo el derroche de agua y el destrozo de las calles. Los vecinos no pueden seguir viviendo con las calles inundadas y no se puede continuar malgastando recursos municipales en reparaciones que duran unos pocos días", afirmó.

Artaza propuso, además, la creación de un Teatro Municipal, en Avenida Olascoaga y calle Libertad: "Tendrá capacidad para 900 personas aproximadamente. Son tierras de la provincia, las cuales vamos a gestionar cuando Carlos Eguía sea gobernador, y de esta manera, impulsar un desarrollo cultural en la ciudad, que le abrirá las puertas a todos los artistas que quieran ser parte", señaló. Y agregó: "Habrá profesores, diferentes actividades, shows los fines de semanas, para que todos los vecinos puedan disfrutar".