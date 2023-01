Neuquén La Mañana Neuquén El hombre anfibio que desde hace 36 años custodia las costas el Limay

"Tata" Teibo es uno de los guardavidas más experimentados de Neuquén. Las temporadas en España y sus rescates increíbles. Recomendaciones para meterse al río. Ezequiel Franzino Por







Claudio Espinoza

Hay personas que no podrían haberse dedicado a otra cosa: ¿Te imaginás a Charly García ejerciendo la abogacía o siendo plomero matriculado? Imposible, él nació para la música. Lo mismo pasa con Messi y el fútbol; Martha Argerich con el piano, o Borges con la literatura. Personas que vinieron a este mundo con un don, con la vocación marcada a fuego. O con marca de agua. Como el caso de Omar Leonardo “Tata” Teibo, que no tendrá la fama de los mencionados anteriormente, pero que tampoco podría haberse dedicado a otra cosa que no fuera guardavidas. Con más de 36 años cuidando a los neuquinos y neuquinas en las costas del Limay, hoy a sus 53 se encuentra más vigente que nunca.

En realidad sí supo dedicarse a otra cosa.En paralelo a este trabajo que viene realizando de manera ininterrumpida desde el año 1987, durante más de ocho años fue técnico radiólogo en el Hospital Heller. Pero en 2006 le surgió la posibilidad de hacer durante el invierno argentino la temporada de guardavidas en España, una oportunidad que no iba desaprovechar: “dije esto es lo que me gusta, lo que amo, y renuncié al hospital”, cuenta Tata, y agrega que “me recomendaban que no me fuera, que pensara todo lo que me había costado entrar allí, pero uno va haciendo su caminito”.

En este camino que va tranzando, ahora vive de verano en verano y es guardavidas los 365 días del año. Entre diciembre y marzo hace la temporada en Neuquén y luego viaja a España, donde realiza la guardia acuática en la Costa Brava de Cataluña. “Los guardavidas argentinos estamos muy bien vistos a nivel internacional”, cuenta.