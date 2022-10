El hombre apuñalado por su pareja está fuera de peligro y no quiere denunciarla

El hombre de Plottier apuñalado por su pareja durante la madrugada del jueves evoluciona favorablemente y ya está fuera de peligro. Sin embargo, la investigación está próxima a ser archivada, luego de que no se detectaran antecedentes de violencia en la pareja y la víctima manifestara no querer denunciar a su agresora.

SFP HPN Hospital Castro Rendon (5).JPG Sebastian Fariña Petersen

Personal de Criminalística levantó rastros y evidencia de importancia de la escena, la que incluye al cuchillo utilizado en la agresión, que será analizado. La fiscal de Género y Violencia Doméstica, Carolina Mauri, encabeza la investigación.

No obstante, se supo que no habría antecedentes de violencia de género previos, o al menos ninguna denuncia que dé cuenta de ello. Además, en las últimas horas LMNeuquén pudo saber que el herido, quien ya se encuentra estable y fuera de peligro, manifestó al ser entrevistado por la fiscalía que no está interesado en realizar una denuncia contra su pareja.

A pesar de estas circunstancias, la fiscalía continúa investigando para asegurarse de que no hay motivos para intervenir más allá de lo manifestado por la víctima. La mujer señalada como agresora ya recuperó su libertad tras ser notificada de la investigación, y al ser entrevistada tampoco habría manifestado la presencia de un contexto de violencia de género.