El horrible momento que vivió un fan de Wanda Nara en Punta del Este

El pintor uruguayo era originalmente fan de L-Gante. Pero empezó a idolatrar a Wanda cuando se hizo público el rumor de romance de la mediática con el creador de la Cumbia 420. Su admiración creció al verla en el video que grabaron juntos de la canción El Último Romántico, pasando a ocupar el primer lugar en su ranking de fanatismo.

El horrible momento que vivió Wanda Nara con un fan en Punta del Este.mp4 El periodista Martín Lema dijo en el programa de Juan Etchegoyen que Wanda Nara habría agredido verbalmente a un fan uruguayo.

Al parecer, mientras pintaba una pared, el joven en cuestión vio a su ídola y se acercó a pedirle una foto. Así lo expresó en el audio que le envió a Lema y que este compartió durante la entrevista con Etchegoyen. “Estaba pintando una casa en el barrio José Ignacio y me crucé con Wanda Nara, siempre quise una foto con ella porque soy su fan. Me rechazó y me dijo: 'Qué mugroso, no te me acerques mugroso’...”, relató indignado Piriz.

Enojado y triste a la vez, Piriz reveló que en el momento de pedirle la foto a Wanda él estaba escuchando a L-Gante, quien volvió a ocupar el primer lugar en su fanatismo, ya que se siente muy decepcionado por la actitud de la ex de Mauro icardi.

“Con lo que me dijo ya me alcanzó y no quiero saber nada más. Yo no soy ningún mugriento. Así no se trata a un fan, me vio y me contestó que no me acerque porque tenía pinta de plancha, se subió a un Mercedes Benz y se fue. Así no se trata a un fan. Yo quería la foto para ponerla de estado de WhatsApp o en mi TikTok", concluyó el fanático uruguayo.