El horror que vivió un cocinero neuquino por un ciclón en Nueva Zelanda

Marco Bonavitta es un cocinero neuquino que vive en Nueva Zelanda hace seis años junto a su compañera Julia y el hijo de ambos, Aldo. "Después de andar por distintas partes del país llegamos a Napier en la región de Hawkes Bay hace cuatro años atrás. Y al menos tres años de esos que pasaron estoy trabajando en un restaurante que funciona en un club de Golf (No.5 Cafee and Larder)", comenzó contando.

En diálogo con LMN y El Comedor relató: “La isla norte de Nueva Zelanda se vio afectada por la entrada del Ciclón Gabrielle y la zona donde más fuerte golpeo fue justamente donde vivimos". Y agregó: "La región completa quedó devastada, miles de hogares y hectáreas de cultivos quedaron tapadas por el barro, entre ellas el restaurante donde trabajo que fue cubierto y arrasado por un metro y medio de agua y barro".

MetService, el servicio meteorológico de Nueva Zelanda, desde principios de 2023, venía registrando tormentas, vientos fuertes y lluvias intensas, que hicieron un enero inusualmente húmedo. A mediados de febrero el clima se puso extremo, el servicio meteorológico de Nueva Zelanda detectó la formación y el paso vertiginoso del ciclón que llegó a provocar “inundaciones destructivas, marejadas impetuosas y deslizamientos de tierra en la región”.

“La tormenta estaba anunciada, pero por la brutalidad y las características del clima no se pudo hacer mucho más que empezar a evacuar las zonas cerca de los ríos y la montaña. Se esperaban fuertes lluvias y vientos para el lunes 14, el martes era el pico y ya para el miércoles pasaba todo", contó Bonavitta sobre lo pronosticado.

"El lunes efectivamente llovió bastante, y el martes a la madrugada hubo viento y lluvia. Ese martes muchas familias fueron evacuadas en centros ya preparados, se cortó la luz en toda la región y se cerraron las escuelas y todo el comercio, pero el problema vino el miércoles a la madrugada cuando cedieron los terrenos de las laderas de la montaña y se desbordaron los ríos arrastrando todo a su paso”, contó Marco desde su casa.

Y recordó como fueron esos días. “Para nosotros el lunes fue un día normal, trabajando y Aldo en la escuela. Ya el martes, a pesar de la lluvia y el corte de luz no parecía más que una gran tormenta. Pero el miércoles cuando volvimos a salir a la calle empezamos a ver la playa llena de árboles que el mar había traído, animales muertos, etc. Ahí empezamos a caer en que había sido un desastre y lo terminamos de confirmar cuando pudimos escuchar la radio en el auto y leer el diario”, puntualizó.

Sobre los antecedentes de alguna catástrofe similar, Marco indicó que “en el 2020 hubo una tormenta también donde se inundó una zona de la ciudad y tuvimos que ser evacuados de nuestra casa por casi 2 semanas pero algo como esto jamás habíamos vivido. Vivimos a 200 metros del mar y la zona es propensa a terremotos y tsunamis, de hecho muchas veces recibimos alertas, pero que por suerte nunca pasaron a mayores, pero esta vez el ciclón arrasó con todo".

"La región de Hawkes Bay tiene una parte sobre la ladera del cordón montañoso, valles y mar, donde vivimos nosotros, Napier junto con Esk Valley, Central Hawkes Bay y alrededores fue la más golpeada y quedó realmente desolada, localidades aisladas por el derrumbe de puentes, rutas tapadas por el barro, pueblos completos sin luz ni agua potable, miles de casas destrozadas”, comentó.

Con el pasar de las horas los daños humanos y materiales van creciendo. Hasta el momento se contabilizaron once víctimas fatales y hay 650 personas desaparecidas. En las tareas por parte de los equipos de emergencias estatales se buscan cuerpos en el mar y se espera que al remover el barro, lamentablemente se descubran más cuerpos.

En cuanto a daños materiales hay miles de casas, automóviles por supuesto, locales comerciales, miles de hectáreas de producción y cría de ganado, puentes ferroviarios, puentes viales, cientos de kilómetros de rutas, en la radio hablan de billones de dólares.

Marco comentó que el Estado, a través de Defensa Civil, está ayudando económicamente a los ciudadanos afectados directa e indirectamente por el ciclón. “En mi caso no nos pasó nada pero mi lugar de trabajo no existe mas por lo que creo que voy a recibir alguna ayuda económica que sirva para pagar al menos el alquiler. El ejército trajo todos sus camiones e infraestructura, helicópteros, barcos con provisiones, combustible, etc", relató

"Hay mucho trabajo voluntario, grupos que ayudan a limpiar, a organizar donaciones de ropa y comida y repartirlas, gente que ofrece sus instalaciones para cargar celulares o agua caliente”, sostuvo.

Por estas horas, “de a poco va volviendo todo a la antigua/nueva normalidad post covid, los supermercados empezaron a abrir sus puertas por más tiempo, las clases en las escuelas se van reactivando, cuesta conseguir algunas cosas en el súper y otras aumentaron el precio bastante, se viven momentos raros, de tensión, obviamente a pesar de la desolación hubo que reforzar a la Policía porque aumentaron el robo a las casas, vandalismo", contó sobre el pos ciclón.

"Hay un helicóptero de la policía sobrevolando la ciudad constantemente y muchas veces a la madrugada. Ves pasar filas de camiones militares, aviones, el buque en el puerto de la guardia Naval, 300 policías más en la calle, sirenas de bomberos y ambulancias, por momentos es deprimente. Y obviamente cualquier lluvia ya asusta”, finalizó.