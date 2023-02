El hospital de Piedra desmintió denuncia por traslado: "Le ofrecimos internarlo"

Luego de que se conociera que un vecino de Piedra del Águila tuvo que trasladarse por sus propios medios a la ciudad de Neuquén porque en el hospital local no le brindaban soluciones, el director del establecimiento aseguró que le ofrecieron internarse para tratar el cuadro dolor, pero él no lo aceptó. Explicó que no se podía otorgar un traslado sin saber certeramente cuál era su cuadro.