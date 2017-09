El "Huevo" Acuña se enfrenta al Barcelona de Messi

El partido se disputará desde las 15.45 en el estadio José Alvalade de Lisboa y será transmitido por la señal Fox Sports.

Tanto Barcelona, que goleó por 3-0 a Juventus, de Italia, como Sporting, que venció a Olympiacos en Grecia por 3-2, ganaron en la jornada inaugural por lo que estará en juego el liderazgo de la zona.

El equipo catalán atraviesa un buen presente ya que suma siete triunfos en fila, el último 3-0 sobre Girona, y es líder de la liga española con 18 puntos.

Messi es el segundo goleador histórico del certamen con 96 tantos, 11 menos que el delantero portugués de Real Madrid, Cristiano Ronaldo, y comenzó esta edición con un doblete ante Juventus.

Los "leones" de Portugal, que tienen como figura al mediocampista del seleccionado argentino Acuña pero que también cuenta con Jonathan Silva (ex Boca Juniors), Rodrigo Battaglia (ex Huracán y Rosario Central) y Alan Ruiz (ex Colón y San Lorenzo) empataron el último partido de la liga local (1-1 con Moreirense) y quedaron escoltas a dos puntos de Porto pero están invictos en la temporada.

La continuidad de la segunda fecha de la "Champions" tendrá otros partidos actractivos ya que por el mismo grupo Juventus, con Paulo Dybala y Gonzalo Higuaín, buscará su primer triunfo ante Olympiacos, de Grecia.

Por el grupo C, Atlético de Madrid, equipo dirigido por Diego Simeone, recibirá a Chelsea, de Inglaterra, en el primer partido internacional que acogerá el nuevo estadio Wanda Metropolitano.

En el B chocarán dos equipos que se perfilan como candidatos ya que París Saint Germain, de Francia, con el probable regreso de Angel Di María más Javier Pastore y Giovanni Lo Celso, recibirá a Bayern Múnich, de Alemania.

En el otro partido de la zona se concretará el debut internacional como entrenador de Nicolás Frutos al frente de Anderlecht, de Bélgica, que recibirá a Celtic, de Escocia.

Los otros partidos con presencia de jugadores nacionales serán:

Grupo A: CSKA Moscú (Rusia)- Manchester United (Inglaterra, Sergio Romero); Basilea (Suiza)- Benfica (Portugal, Eduardo Salvio y Franco Cervi).

Grupo C: Qarabag (Azerbaiyán)- Roma (Italia, Federico Fazio y Diego Perotti).