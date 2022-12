El Huevo Acuña se pierde la semi y su gran amigo le cuenta a LMN qué le dijo

El "Huevo" fue amonestado por el árbitro español Antonio Mateu Lahoz a los 43 minutos del primer tiempo por un fuerte pisotón. Otro lateral, Gonzalo Montiel, quien ingresó en el complemento, también se lo perderá por la misma razón.

El consejo de su mejor amigo vía LMN

"Qué manera de sufrir en forma innecesaria. Lo estoy viendo solo a los partidos, mi señora entra y sale, los chicos no están... No me quiero juntar con nadie porque me pongo loco. Antes del partido dije, cómo puede dirigir este tipo -por el árbitro español-, lo veo seguido porque lo sigo al Huevo en la Liga española. Es un desastre ese árbitro. El fue el causante de los líos entre los jugadores, se le fue de las manos", opina, enérgico, Gabriel Rouret, uno de los mejores amigos y de los primeros entrenadores que tuvo Marcos en Don Bosco en sus inicios.

De inmediato sí revela detalles ese reciente intercambio de mensajes con el jugador del Sevilla y hasta lo aconseja con la mejor onda para que no se bajonee por quedar al margen del trascendental cruce que se avecina.

image.png

"Del Huevo que te voy a decir, siempre nos mensajeamos y me contesta, es un pibe bárbaro. Está muy feliz. Ahora que descanse y llegue bien a la final... Ese es mi deseo", redondeó este abogado fana de San Lorenzo de Almagro.

"¿La jugada del penal? Me sorprendió para bien, penalcito pero penal al fin. De pibe seguía corriendo, no se dejaba caer. Por suerte ya como profesional aprendió el truco", celebró entre risas...

Mientras, en la casa familiar del zurdo hubo otra fiesta y las cábalas de siempre. ¡Marcos Javier Acuña, el embajador neuquino por el Mundo que está a un pasito del sueño de su vida!