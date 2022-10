El humor del Guti: ternura y reflexión en viñetas made in Neuquén

"De chico siempre necesité expresar cosas. Escribía cuentos, dibujaba. Pero eran cosas separadas y todo con cierta intermitencia. Lo combinaba con los estudios, con el trabajo. Después estudié abogacía y esto quedó ahí, a un costadito. Creo que seguí Derecho por una cuestión generacional. Yo quería estudiar y a la hora de elegir una carrera te ibas a las tradicionales: ingeniería, medicina, abogacía. Como siempre me gustó lo social, seguí esa carrera pero, después -en el ejercicio diario- ya no me gustó tanto. Y por consecuencia de eso, empecé a darme cuenta que mi vena iba por otro lado. Si hoy pudiera revisar, sin dudas estudiaría algo más ligado a lo artístico", conjeturó Guti, en diálogo con LMNeuquén .

Humor del Guti Andres Gutierrez-00.JPG Claudio Espinoza

"Con el correr del tiempo uno no puede contener o frenar lo que en realidad es o lo que le gusta. Y cada vez le fui dando más espacio a esta actividad que fue creciendo en mi día a día", agregó.

Así, siguiendo su instinto, la expresión volvió a cobrar protagonismo en la vida de Guti, especialmente hace siete años atrás cuando encontró en la viñeta la mejor fórmula de combinar sus dos pasiones: la escritura y la ilustración.

En ese entonces ya estaba instalado en Neuquén. Había llegado con el señuelo de un amor cuatro años atrás y más tarde decidió quedarse, enamorado de la provincia y la ciudad.

"Al principio tenía varios personajes, muy diferentes. Con el correr del tiempo fue evolucionando y adquiriendo determinados matices, color o lenguaje", dijo al contar cómo llegó a perfilar al protagonista de sus viñetas, que en un principio - y de algún modo, aún hoy- no fue concebido como un único personaje.

"Para mi siempre es diferente. Aunque en la continuidad me fui dando cuenta que terminaba siendo casi un solo personaje. Mucha gente ve un solo personaje detrás de la figura esa. Eso también va llevando a esa idea. Pero para mi, de alguna manera, sigue siendo muchos personajes porque es como que cada uno de nosotros contenemos multitudes. Entonces me gusta pensar que es un personaje que en realidad son un montón", argumentó.

Humor del Guti Andres Gutierrez-02.JPG Claudio Espinoza

"Con el tiempo comencé a depositar más atención en las palabras y no tanto en el dibujo que se va pareciendo, aunque siempre implemento algún pequeño cambio para mantener presente esa cosa de que es uno pero somos un montón", agregó el humorista gráfico que nunca tomó un curso para desarrollar esa faceta, sino que fue nutriéndose de manera intuitiva, inspirado por figuras como Fontanarrosa, Quino, Caloi, Borges, Cortázar y otros "proceres" del rubro y la literatura.

"Que sea autodidacta, no significa que no sea responsable. Veo como trabajan otros, qué herramientas hay, estudio cómo se puede escribir mejor, cómo se pueden combinar los colores. Hay toda una búsqueda cuidadosa", postuló.

Ya con un buen cúmulo de viñetas, Guti se abrió a la posibilidad de empezar a mostrar ese trabajo que disfrutaba en soledad. Primeros fueron sus amigos, que lo alentaron a ir por más. Ese fue el paso previo a su incursión en las redes sociales, un universo desconocido que empezó a explorar en una suerte de prueba para mostrar sus creaciones.

Humor del Guti Andres Gutierrez-4.JPG Claudio Espinoza

"Ahí empece a ver que a la gente le gustaba y a sumar seguidores. Empecé en Facebook y, hace unos tres años, abrí una cuenta en Instagram. Y así una cosita, fue trayendo a la otra. He estado ya dos veces en la Feria del Libro de Neuquén, también fui invitado a otras actividades. El gran cambio se dio cuando decidí salir a la calle a mostrar lo que hago, a decir que Guti soy yo, ahí se fueron abriendo muchas puertas y posibilidades", destacó, para luego aclarar que durante mucho tiempo su personaje ganó popularidad, pero con él en el anonimato. "Salvo mis amigos, mis conocidos no sabían que yo dibujaba. Al día de hoy mucha gente que me conoce de otros ámbitos me ve y se sorprende, me dicen: '¿vos hacés esto?'", acotó.

"El empezar a hacer muestras y estar presente en eventos, me permitió tener contacto directo con la gente. Es muy fuerte ver a las personas frente a la viñetas, interactuando; ver cómo se ríen, reflexionando, sacándo una foto para mandársela a otra persona. Yo trabajo desde la soledad de mi casa, sin saber qué reacción puedo generar. Y estar en esos eventos me da esa posibilidad. Algunos me cuentan que las viñetas les alegra el día o que conquistaron a su novia enviándole mis viñetas. Es un montón", sentenció con gratitud.

Humor del Guti Andres Gutierrez-.JPG Claudio Espinoza

Más allá de el aval del público, Guti se mantiene fiel a si mismo, sin calcular ni apostar a fórmulas ganadoras. "Yo valoro mucho las redes sociales, pero la repercusión que puede llegar a tener un posteo no es determinante a la hora de elegir qué camino seguir. Muchas veces hago viñetas que sé que no van a tener una súper respuesta, pero como a mi me gustan y me parece que dicen algo, las subo igual. No me guío para alimentar el like. Eso empobrecería mi trabajo", planteó.

En cuanto a las cuestiones que lo convocan o que lo motivan para plasmar en sus creaciones, reflexionó: "Siempre tuve una mente muy curiosa: me gusta saber cómo son las cosas, cómo se hace algo, cómo se relaciona uno con su entorno, con la pareja, el paso del tiempo y con uno mismo, respecto a su propia vulnerabilidad. Cuestiones de autoestima, de ego. Eso siempre estuvo en mi. En esa observación, también van los temas que voy tocando".

guti2.jpg

"Me gusta trabajar mucho con lo cotidiano, lo que pensamos, lo que vemos.Tomar frases que repetimos, que escuchamos por ahí y darlas vuelta. Tomarlas en forma literal. La ternura me parece algo lindo que se va perdiendo y uno trata de mantenerla y mostrar que hay belleza ahí, en algunas contestaciones, en mostrar cierta inseguridad", añadió sobre su personaje, que - a contramano de las trincheras que marcan el pulso de la sociedad actual - genera identificación traspasando cualquier grieta.

"Mi público es súper amplio. Me hace inmensamente feliz saber que llego a personas de diferente edades y situaciones. Eso es parte de mi búsqueda. No me interesa segmentar, trabajar con divisiones. Me interesa generar un ámbito donde todo el mundo se sienta incluido. Yo no hablo de política ni nada que genere división. No porque no tenga una idea o una posición frente a un tema, sino porque defiendo muchísimo que este sea un espacio de entretenimiento, de reflexión, que provoque una sensación por fuera de todo lo otro. En parte, porque no creo tener demasiado para aportar más que algo a la confusión general", esgrimió entre risas. "Y porque no quiero que la gente se sienta excluida", añadió.

Proyectos

"Parece una verdad de perogrullo, pero las cosas se van dando cuando se tienen que dar. Uno las tiene que buscar, hacer cosas para que eso suceda, pero se van dando cuando se tienen que dar", señaló con sabiduría Guti al hablar de los proyectos que tiene en puerta.

guti3.jpg

"En lo inmediato me interesa sacar un libro. Tengo un montón de material. Quizás podría haberlo encarado antes, pero sentía que faltaba algo para terminar en cerrar un concepto. Hoy estoy en ese punto. A mi no me da lo mismo todo, sacar un libro porque sí. Trato de hacerlo bien. Tal como hice la Feria del Libro, trato de llevar una propuesta, de agregar algo más, aparte de las viñetas para que la gente se divierta e interactúe. Siempre trato de sumar algo más porque a todo le doy valor y lo hago con responsabilidad", remarcó.

"También me han propuesto hacer murales y otras cuestiones importantes. Supongo que en lo que queda de este año o en el próximo se irán concretando. Tengo muchos seguidores en todo el país, así que la idea es poder ir también a otras provincias", agregó.

guti.jpg

"Lo mejor, desde el aspecto individual, es sentirme pleno haciendo esto que amo. Siento que el niño Andrés - interior o de la infancia - se sentiría muy orgulloso de verme hacer esto. Y ver que la gente le gusta lo que hago, tocarle un poquito el alma, es un muchísimo", concluyó al hacer un balance, contento con su presente.