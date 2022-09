El ídolo de Boca que fue invitado a la despedida de Ponzio y se negó a ir

Sin embargo, en el partido también estarán algunos personajes del fútbol que no están vinculados con el mundo River. "Van a venir los dos Milito, Gabriel y Diego, Maxi Rodríguez, Fernando Belluschi, Danilo Gerlo, Sebastián Domínguez, Nacho Scocco, el Loco Abreu está invitado, Paulo Ferrari también. Algunos estuvieron en River, otros no, pero va a ser para compartir un lindo momento", había confirmado Ponzio días atrás en conferencia de prensa.

En las últimas horas, bicampeón de América con la institución millonaria reveló que también le acercó su invitación a un ídolo de Boca Juniors, pero éste se negó a asistir. Estamos hablando de Roberto Abbondanzieri.

"Lo había invitado al Pato Abbondanzieri porque él me invitó a su partido despedida que hizo en Las Parejas, el club donde se inició, pero decidió no estar. Me parece lógico", contó Ponzio en diálogo con ESPN.

Cabe destacar que el León y el Pato son ambos oriundos de Santa Fe y compartieron algunas concentraciones de Selección Argentina entre 2006 y 2007, cuando Alfio Basile era el entrenador de la Albiceleste.

Además de su cercanía con Boca, otro de los motivos por los cuales Abbondanzieri decidió no ir al partido despedida de Ponzio es la presencia de Marcelo Gallardo, con quien protagonizó un picante cruce en las semifinales de la Copa Libertadores 2004. En el duelo de ida disputado en La Bombonera, el actual entrenador de la Banda le metió un tremendo arañazo al arquero en su rostro en medio de una gresca. Según reveló el ex guardametas en reiteradas oportunidades, la relación entre ambos quedó muy tensa desde aquel día.