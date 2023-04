El implante subdérmico se impone como método anticonceptivo en Neuquén

"En un primer momento el implante estaba restringido a la población adolescente porque la estrategia era reducir el embarazo en esa franja de la población. A partir del 2022, de acuerdo a una nota técnica que envió Nación y a la cual la ministra (de Salud, Andrea Peve) adhirió, se amplió la cobertura para todas las personas gestantes que quieran utilizarlos. Antes nos pedían autorización para usuarias que tenían 30 años, 35 años. Ahora no", diferenció D' alú, en una charla con LMN.

"El rango etario que más demanda el implante va entre los 15 y los 24 años. Entre los 30 y 35 también se solicita mucho también, pero no tanta cantidad como en la franja anterior", precisó.

"A nosotros nos llegan los implantes al depósito central y luego los distribuimos a las distintas zonas de acuerdo a la demanda que tenga", dijo, luego de contar que Neuquén Capital es el distrito donde donde más colocaciones se realizan debido a la densidad demográfica, en comparación con otras localidades de la provincia.

¿En qué consiste?

Los implantes anticonceptivos subdérmicos contienen una o dos varillas pequeñas, finitas y flexibles que se colocan "en la cara interna del brazo, entre la piel y el tejido subcutáneo", con anestesia local. De acuerdo a la información dada en el Ministerio de Salud de Nación, "pueden usarlo la mayoría de las personas, incluso aquellas que no pueden tomar estrógenos y quienes están amamantando".

Una vez colocado brinda protección entre 3 y 5 años, dependiendo del dispositivo. Puede retirarse cuando la persona lo desee. Lo recomendable es agendar la fecha de colocación para registrar cuándo debe retirarse.

La hormona, que se va liberando en forma progresiva, engrosa el moco en el cuello uterinoespermaóvulo. Si el esperma no se encuentra con un óvulo, no se produce el embarazo. Además, la progestina puede evitar que los óvulos salgan de los ovarios (ovulación); por lo tanto, no hay óvulos para fertilizar.

"Actualmente en Neuquén se está colocando el implante de una varilla que dura 3 años. El de dos, que dura 5 años, aún no lo tenemos. El año pasado se hizo una prueba piloto que funcionó bastante bien, así que ahora estamos a la espera de que se pueda comenzar a implementar", contó el referente de Salud Sexual provincial.

"La varillita es cortita, mide más o menos de 4 centímetros de largo y 6 milímetros de diámetro. Es como si fuera un fosforito. Se puede palpar y ver, aunque se recomienda a las pacientes que no se lo toquen, que no se rasquen y que no se lo muevan porque se puede correr y perdería el efecto que se necesita", advirtió.

La única función que tiene el implante es la prevenir embarazos ya que, en forma continua, libera una hormona (progestágeno) en el torrente sanguíneo que inhibe la ovulación.

Cabe recordar que el método no protege del VIH/Sida ni de otras infecciones de transmisión sexual. Por eso se hace hincapié en la necesidad de protección con dispositivos de barrera como el preservativo.

"El implante es más solicitado que otros métodos anticonceptivos por la comodidad de tenerlo sin tener que acordarse, por ejemplo, de tener que tomar una pastilla todos los días", sostuvo D' alú, para luego mencionar el "inyectable mensual" como la segunda modalidad más elegida para evitar embarazos.

En ese caso hormonas que evitan la ovulación. El efecto es el mismo que con las pastillas, pero con la diferencia de que no hay que tomarlas todos los días. Para que sea efectiva la inyección mensual se tiene que aplicar siempre en la misma fecha, por ejemplo “todos los días 4 de cada mes”. Al igual que implante, no protege del VIH/Sida ni de otras infecciones de transmisión sexual.

"Los inyectables vienen a través de unos botiquines del programa Remediar. También son muy requeridos por la comodidad de usar algo una sola vez. En este caso, una vez al mes. El anticonceptivo oral se usa, pero no está dentro de los más elegidos", agregó.

Al ser consultado sobre posibles efectos negativos y contraindicaciones, el especialista expresó: "el implante no genera molestias, quizás solo al principio cuando hay que insertar una aguja en la piel para colocarlo. Uno de los efectos esperados son cefaleas no muy intensas que a la semana deberían ceder. También puede alterarse el ciclo menstrual - como ausencia de menstruación- pero eso no genera problemas a largo plazo. Es producto de la actuación de la hormona".

"A veces el implante no es tolerado. Por ejemplo, a veces producen cefaleas intensas que no desaparecen y lo que se hace en ese caso es retirarlo. A su vez puede producir menstruaciones muy abundantes. Si eso se prolonga, podría ser un indicador de que hay que retirarlo", explicó.

¿Cómo hacer para conseguirlo?

La persona que quiera utilizar un implante anticonceptivo en Neuquén puede plantearlo con su ginecólogo o médico generalista habitual o ir un consultorio de consejería de salud sexual de cualquier centro de salud público u hospital. "Allí les brindarán asesoramiento respecto a los métodos anticonceptivos disponibles para que cada cual pueda elegir el que más crea conveniente para su cuerpo", remarcó D´alú.

"Una vez que se opta por el implante, el profesional que lo va a colocar hace la solicitud en farmacia. Si está disponible en el momento se coloca inmediatamente o al otro día o a los dos días. No hay ningún requisito especial para colocarlo. Puede ser en cualquier momento. De hecho, en algunos hospitales se colocan luego de un aborto o en la situación de postparto inmediato, antes de que la persona reciba el alta", comentó.

Además de mantener la recomendación de utilizar métodos de barrera para prevenir enfermedades de transmisión sexual, el especialista subrayó que es importante que durante el primer mes se utilice otros métodos anticonceptivos dado que el chip requiere un tiempo para empezar a hacer efecto.