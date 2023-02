El importante cambio de vida que eligió Alexandra La Sueca Larsson: dejó a Tinelli y...

Su simpatía y su belleza nórdica no pasaron desapercibidas y enseguida empezó a trabajar como modelo. En el 2011 se presentó a un casting para Sábado Bus y quedó seleccionada. Al año siguiente su rostro empezó a ser familiar para el público gracias a la enfermera sexy que se burlaba de Jorge Lanata en Periodismo Para Todos cuando lo llamaba "señor Lanato" .

Alexandra La Sueca Larsson y Patrick.jpg Alexandra La Sueca Larsson se enamoró de Patrick Andresson, su amigo de la infancia, y se volvió a instalar en Suecia.

El destino era Suecia, donde la esperaban algunos compromisos laborales. Pero, sobre todo, allí estaba su amigo de la infancia, quien en más de una oportunidad le había declarado su amor y había prometido esperarla "toda la vida si fuera necesario". La espera dio sus frutos y en 2016, perdidamente enamorada de Patrick Andersson, la sueca se instaló en su tierra natal.

Enseguida se pusieron de novios y a los dos años llegó su primer hijo, Elliot. "Formar mi propia familia es lo más lindo que me pasó en la vida. Me hizo entender de qué se trata la vida. Es algo que siempre soñé. Mi mundo cambió por completo: fortaleció a la pareja y redefinió mis prioridades. Hoy pienso en Elliot antes que nada; él es lo más importante", relató en una entrevista poco después de ser mamá.

Alexandra La Sueca Larsson y familia.jpg La modelo volvió a su país, donde formó una familia.

Desde entonces su vida cambió. Atrás quedaron las cámaras y el brillo de la fama. La familia que formó con su amigo de la infancia, que es entrenador de hockey sobre hielo, es el eje central de su vida. En el 2020 nació su segundo hijo, Adrián, y el amor se multiplicó. Patrick le hizo una asombrosa propuesta de casamiento junto a un lago en junio de 2021 y 13 meses más tarde se casaron con la presencia de sus hijos como testigos de una boda soñada en pleno verano sueco.

Pero Alexandra no olvida los años que vivió en Buenos Aires y siempre está pensando en regresar en plan de vacaciones familiares. “Patrik siempre me dice de ir. Yo también quiero, extraño mucho a mis amigos de allá. Me hacen falta. Vamos a esperar a que esta pandemia se termine y los nenes estén más grandes para ir", dijo cuando la entrevistaron desde Argentina con ocasión de su casamiento. La pandemia ya terminó, pero los niños aún son pequeños como para realizar un viaje tan largo y, a la vez, tan emotivo para su mamá.

Alexandra La Sueca Larsson casamiento.jpg En 2022 se casó con Patrick con sus dos hijos, Elliot y Adrián, como testigos de la boda.

Alexandra La Sueca Larsson.jpg La maternidad le dio un nuevo sentido a la vida de la Sueca y las tardes de juegos con sus hijos son sagradas para ella.