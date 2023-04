El impresionante sonido del nocaut de Gervonta Davis ante Ryan García

Gervonta Davis-vs-Ryan García.mp4

Luego de lo que fue el nocaut, comenzaron a hacerse virales varios video en los cuales se puede ver la caída final y el momento en el que el ganador comienza con sus festejos. Sin embargo, uno de estos llamó aún más la atención por el sonido del golpe que se pudo escuchar con claridad.

Luego de lo que fue la pelea, los protagonistas hablaron sobre cómo se dio todo. “No creí que ese golpe al cuerpo acabaría con (el combate), pero vi la expresión de su rostro y eso fue lo que me hizo dárselo”, confesó Gervonta Davis sobre la decisión que lo llevó a la victoria.

“Fue un buen golpe, desde luego. Creí que iba a levantarse, pero me gusta jugar a juegos mentales, de modo que cuando me miró, yo le miré intentando decirle, ‘¡levántate!’. Simplemente negó con la cabeza, ‘no’”, relató sobre lo sucedido en el momento que cayó para no levantarse.

Por su parte, Ryan García admitió su derrota y contó sus sensaciones en el momento del golpe final: “Me atrapó con un buen golpe, y simplemente no pude recuperarme. No podía respirar, iba a levantarme de nuevo pero sencillamente no podía”.

De esta manera, el combate quedó en manos de Gervonta Davis que deberá prepararse para afrontar desafíos aún mayores. Por lo pronto, dejó su marca con un 29-0 de los cuales sólo dos de estas no fueron por nocaut.