El increíble lugar a donde Maru Botana se olvidó a uno de sus 7 hijos

Mientras hacían una torta sablé, el conductor iba invitando a Maru Botana a dialogar sobre distintos temas. En este sentido, comenzaron a dialogar sobre los hijos. Es por eso que la cocinera lamentó que ninguno le haya salido cocinero. Además, comenzaron a contar historias insólitas sobre ellos.

“¿Es verdad que a uno le gustaba más el bizcochuelo de cajita que tus tortas?”, consultó entre risas Fer Dente. A lo que ella asintió: “Sí, a Agustín, Y creo que el pibe no se daba cuenta que tenía una mamá cocinera. Y después, la otra, es que le encantaba el puré instantáneo. Entonces a mí me daba mucha vergüenza ir a comprarlo”.

Siguiendo en esta sintonía, el conductor fue al hueso y le consultó sobre una historia que había escuchado. “¿Maru, te olvidaste un hijo en un subte?”, tiró dejando a todos sorprendidos. A la cocinera no le quedó otra que admitir la situación: “Sí”.

“Yo sabía muchas cosas de vos pero esto no lo sabía. ¿En New York? Pero, ¿no te agarró un ataque de pánico? ¿Cómo estás tan enterita?”, preguntó mientras ambos se tentaban de risa. ”Lo que pasa es que cuando yo voy así de viaje, arranco y que todos me sigan”, reveló sobre cómo fue que se perdió.

En otra nota, detalló lo sucedido: “Me olvidé a uno de mis hijos en un cafecito famoso, me olvidé otro en un aeropuerto y a una la perdí en New York, en el Rockefeller Center. La pasé mal, no la encontraba. Se había ido caminando para arriba, tenía siete años y la encontré porque andaba con una muñequita, por eso la encontré, pero la pasé pésimo”.