El increíble récord que De Paul le arrebató a Óscar Ruggeri

https://twitter.com/DiarioOle/status/1573705607353438208 EL AMULETO DE PAUL



Ante Honduras, Rodri acumuló 32 partidos sin conocer la derrota con la Albiceleste y rompió la marca de Oscar Ruggeri (31).



→ Completan los primeros lugares: Agüero (30), Lavezzi, Mascherano, Paredes, Lautaro y Messi (28). pic.twitter.com/z0eSmiKKTC — Diario Olé (@DiarioOle) September 24, 2022

Una vez finalizado el partido, al ex Racing le consultaron si se sentía un "jugador de selección", a lo que éste respondió: "Creo que la conexión que logré con la Selección es muy fuerte. Ganar dos títulos, ser el jugador que más partidos invictos tiene con esta camiseta en la historia después de tantos monstruos que han pasado. Sin embargo, nunca te terminas de sentir jugador de Selección porque hay muchos futbolistas, todo el tiempo están saliendo. Somos un país que saca jugadores que son increíbles y uno tiene que seguir trabajando".

"Siento que la gente me quiere, que el grupo me tiene aprecio y me respeta, el cuerpo técnico confía. Pero para sentirte jugador de Selección tenes que ser 'El Pequeño' (Messi), que es uno solo. Me siento muy querido y muy respetado. Eso no es poco", sentenció Rodrigo.