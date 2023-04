El increíble regalo que Oscar Ruggeri le hizo a su nieto: "Todos lo quieren tener"

Ruggeri nieto 1.jpg

Por su parte, desde sus redes sociales, Oscar Ruggeri compartió un tierno mensaje dedicado a su nieto. “Feliz Cumple Milo, mi primer nieto, ¡que seas siempre muy feliz! ¡Te amo mucho!”, le escribió.

Hace poco, el propio Oscar Ruggeri hablando con el Pollo Vignolo de sus hijas, reveló que Milo iba a tener un hermano y sorprendió a todos con el particular nombre que piensan ponerle. “No, la más grande. La que está por tener a Rayo. Rayo se llama. Ya lo puedo nombrar”, contó.

Nieto Ruggeri.mp4 Fuente: Redes Sociales

“¿Qué sería? ¿El apodo? ¿Y el nombre?”, preguntó el Pollo Vignolo sorprendido por el particular nombre que decidieron ponerle al nuevo heredero del clan Ruggeri. “¿Vieron que nadie sabe? No hay Rayo, no se llaman así. ‘Ole’ para todos. Rayo se va a llamar. Rayo Vattimos Ruggeri”, respondió Oscar.

“¿Está autorizado?”, preguntó el conductor incrédulo. “No me importa nada. Lo único que me falta. Llamá al que quieras, se va a llamar Rayo, que acá hay cada uno... estamos libres de hacer lo que quiera”, reveló antes de dar un ejemplo para probar su punto: “Uno, para jubilarse, se puso Sergia. Cumplió 60 años, ¿y qué dijo el tipo? Soy mujer. Sergia. Listo, jubilado. Un crack. Los argentinos somos cracks”.