El inesperado cruce de Matías Martin con su hija en España

La ex modelo y el periodista en el momento de despedir a Mía en Ezeiza.

Así está Mia, la hija de Matías Martin.jpg Mía, la hija mayor de Matías Martin y Natalia Graziano, tiene 17 años y está viviendo su primera experiencia sola en Europa.

Por un problema de combinaciones de vuelos, Mía estaba en el aeropuerto al mismo tiempo que él arribaba a España. "Por una escala fallida perdieron un avión, se quedó varada en España así que la hice quedarse. Nos encontramos e inesperadamente salió un encuentro muy hermoso, muy emocionante, y estos cuatro días que me tocan acá los estoy compartiendo mano a mano con ella”, relató el periodista.

La adolescente estaba en tránsito después de haber visitado lugares históricos que fueron escenarios de hechos terribles durante la segunda guerra mundial. “La levanté a mi hija que viene de un viaje intenso, emocionante y conmovedor. Hizo un viaje vinculado con el holocausto y con visitas a campos de concentración, algunos que están conservados absolutamente igual. La verdad que un nivel de intensidad que no cualquiera resiste”, explicó orgulloso en su ciclo Todo Pasa.

De un mal momento para Mía, Matías hizo un gran plan para los dos. "Siempre tuve la idea y el deseo de hacer un viaje con cada uno de mis hijos. Pero pensé que no se me iba a dar hacer un viaje a solas con mi hija”, confesó Matías. Así fue como le pidió a su hija que se quedara para acompañarlo en la alfombre roja.

Así está Mia, la hija de Matías Martin.jpg Por un hecho fortuito Mía coincidió en España con su papá y lo acompañó en la alfombra roja.

“Imaginate, para una chica de 17, acompañada de su papá, la palabra red carpet fue como: ‘que no tengo vestido, que no tengo zapatos', las preocupaciones elementales”, bromeó el periodista. Pero rápidamente lo resolvieron. Salieron de compras juntos y Mía deslumbro con su look: vestido largo de satén en violeta, con espalda descubierta, sandalias plateadas y mini cartera negra.

Fue su madre, Natalia Graziano, quien compartió en primera instancia las imágenes de su marido y su hija mayor. "Una mezcla de emociones. Orgullo por este premio tan merecido y Amor de verte con tu hija recibiéndolo, acompañándote ", escribió con amor junto a la foto de Matías y Mía.

Así, Matías Martin le demostró a su hija adolescente que, como reza el título de su programa, Todo Pasa. Y hasta el momento más difícil se puede convertir en una gran oportunidad.

Así está Mia, la hija de Matías Martin.jpg El periodista y su hija disfrutaron de un encuentro inesperado en Málaga.